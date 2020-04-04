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«Учить не достижениям человечества, а учить учиться». Каким должно быть образование в Беларуси? Мнение ректора БГУ

04.04.2020 13:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ректор БГУ откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Наши люди, они же всегда знают, как учить, как лечить, как в футбол играть. Образование – это та сфера, которая очень часто подвержена общественной критике. На Ваш взгляд, многие упрекают белорусское образование в крайне низкой прикладной способности в виде производственных практик. Что слишком много теории – мало чего потом пригождается в жизни. Чего ещё не хватает белорусскому образованию? И что в Белгосуниверситете делают, чтобы его, скажем, в общую струю?

Андрей Король о начале ректорства: «БГУ – огромный корабль в тихой заводи. И люди были на каждой палубе заняты своим делом, не было ощущения команды»

Андрей Король, ректор БГУ:
Система образования, во-первых, достаточно консервативная, и слава Богу, система. Потому что если она будет подвержена, что называется, дуновениям всех ветров, то это может при известных условиях привести к печальным результатам. Но в то же самое время она, действительно, должна быть гибкой и подвижной для тех фундаментальных изменений, которые есть в мире на рынке труда. Например, никто не может сказать, какая востребованная сегодня специальность будет через 5-7 лет. А у на срок обучения гораздо больше.

То есть вопрос – чему учить? Ответ очень простой: учить не достижениям человечества, а учить учиться. Учить, прежде всего, открывать, находить самого себя. Учить не столько давать правильные ответы, сколько учить задавать вопросы. Учить не столько знанию, сколько учить незнанию.

Говорить о том, чего не хватает в системе образования, я бы, кстати, позволил бы не согласиться – сделано очень многое за последние, наверное, лет 20 в отношении практикоориентированности в образовании. Есть целые ресурсные центры. Есть те стандарты, те программы, по которым, в общем-то, происходит не просто отеоретизирование материала, а там, где в полях студент разного курса, в общем-то, щупает эту жизнь, которая вокруг него. Поэтому мы бы не достигали таких, во-первых, результатов. Будь то на интеллектуальных чемпионатах мира по программированию, будь то на Worldskills и прочих вещах. Поэтому говорить, что всё плохо – это, знаете, как читать комментарии иногда.

«Учить не достижениям человечества, а учить учиться». Каким должно быть образование в Беларуси? Мнение ректора БГУ

Вадим Щеглов:
Вы читаете, кстати?

Андрей Король:
Гораздо реже. Раньше чаще. Но я прекрасно понимаю, что за этим стоит. Это тоже сфера, это бизнес. Это определённые психотерапевтические возможности. Но придаю ли я этому значение? Просто принимаю, как некую порцию информации.

Также в интервью Андрей Король рассказал:

– как и зачем выставляют оценки преподавателям

– какие специальности  сейчас популярны

– нужно ли, чтобы ВУЗы финансировали частные компании

– можно ли ему написать в соцсетях

– как выглядит обед ректора и сколько стоит

Смотрите 5 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Андрей Король, Вадим Щеглов

 
 
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Ректор БГУ откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».
 
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