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«Учить не достижениям человечества, а учить учиться». Каким должно быть образование в Беларуси? Мнение ректора БГУ
Источник материала: СТВ
Ректор БГУ откровенно рассказал о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Андрей Король, ректор БГУ:
Говорить о том, чего не хватает в системе образования, я бы, кстати, позволил бы не согласиться – сделано очень многое за последние, наверное, лет 20 в отношении практикоориентированности в образовании. Есть целые ресурсные центры. Есть те стандарты, те программы, по которым, в общем-то, происходит не просто отеоретизирование материала, а там, где в полях студент разного курса, в общем-то, щупает эту жизнь, которая вокруг него. Поэтому мы бы не достигали таких, во-первых, результатов. Будь то на интеллектуальных чемпионатах мира по программированию, будь то на Worldskills и прочих вещах. Поэтому говорить, что всё плохо – это, знаете, как читать комментарии иногда.
Вадим Щеглов:
Андрей Король:
Также в интервью Андрей Король рассказал:
– как и зачем выставляют оценки преподавателям
– какие специальности сейчас популярны
– нужно ли, чтобы ВУЗы финансировали частные компании
– можно ли ему написать в соцсетях
– как выглядит обед ректора и сколько стоит
Смотрите 5 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.
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«Учить не достижениям человечества, а учить учиться». Каким должно быть образование в Беларуси? Мнение ректора БГУ
Ректор БГУ откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».
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