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В жилом доме в Подмосковье взорвался газ
Источник материала: ОНТ
В Орехово-Зуево произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. Предварительно, взорвался бытовой газ,
В результате взрыва разрушились несколько этажей. Есть погибшие, их число уточняется.
Инцидент произошел на улице Гагарина в доме 31. Сообщается, что один подъезд обрушился с первого по пятый этаж.
Произошедшее взял под контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он поручил разместить пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить их всем необходимым.
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В Орехово-Зуево произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. Предварительно, взорвался бытовой газ, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное МЧС. В...
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