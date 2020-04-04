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В жилом доме в Подмосковье взорвался газ

04.04.2020 13:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В жилом доме в Подмосковье взорвался газ

В Орехово-Зуево произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. Предварительно, взорвался бытовой газ, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное МЧС.  

В результате взрыва разрушились несколько этажей. Есть погибшие, их число уточняется. 

Инцидент произошел на улице Гагарина в доме 31. Сообщается, что один подъезд обрушился с первого по пятый этаж.

Произошедшее взял под контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он поручил разместить пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить их всем необходимым.

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В Орехово-Зуево произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. Предварительно, взорвался бытовой газ, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное МЧС.   В...
 
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