ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ого! В Беловежскую пущу вернулись медведи, хотя их там не было 200 лет

04.04.2020 14:16 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

К хорошим новостям: спустя 200 лет в Беловежскую Пущу вернулись бурые медведи! Как сообщают на сайте национального парка, в объектив фотоловушки попал один из таких. 

Почему в Беловежской Пуще 200 лет не было медведей 

В 18 веке на территории современной Пущи водилось много медведей, но их массово убивала лесная охрана. Егери были уверены, что медведи очень опасны для других зверей, особенно – для зубров. В 19 веке охота на медведей стала еще популярнее – под предлогом «они опасны», этих зверей убивали ради ценной шкуры. Популярность охоты на медведя привела к тому, что в 1846 году на территории современной Пущи был уничтожен последний пущанский медведь, который, как уверяют исследователи, убил пятерых зубров. 

Спустя полвека, в 1937 году, поляки попытались вернуть в Пущу медведей – завозили в парк этих животных из других заповедников. Например, семь молодых медведей привезли в Пущу из Полесья. Но все они не смогли выжить. Через год, в 1938 году, в Пущу из Познанского зоопарка привезли беременную самку и поселили ее в большой клетке, где за ней ухаживали ветеринары. Когда медведица родила двух медвежат, все семейство сразу же выпустили на свободу. Потом началась вторая мировая: емцы выпустили в Пущу еще двух медведей, которые ранили и убивали людей, потому вскоре были отстреляны. Так медведи снова пропали с территории национального парка. 

Только в 2011 году немецкие ученые предложили восстановить  популяцию бурого медведя в Беловежской Пуще. К проекту подключилась Национальная Академия наук Республики Беларусь. Но, увы, он не был реализован.

Остается надеяться, что этот бурый медведь не просто мимо парка проходил и останется в Беловежской Пуще. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К хорошим новостям: спустя 200 лет в Беловежскую Пущу вернулись бурые медведи! Как сообщают на сайте национального парка, в объектив фотоловушки попал один из...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Учить не достижениям человечества, а учить учиться». Каким должно быть образование в Беларуси? Мнение ректора БГУ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика