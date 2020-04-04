Ого! В Беловежскую пущу вернулись медведи, хотя их там не было 200 лет

Источник материала: KYKY

К хорошим новостям: спустя 200 лет в Беловежскую Пущу вернулись бурые медведи! Как сообщают на сайте национального парка, в объектив фотоловушки попал один из таких.

Почему в Беловежской Пуще 200 лет не было медведей

В 18 веке на территории современной Пущи водилось много медведей, но их массово убивала лесная охрана. Егери были уверены, что медведи очень опасны для других зверей, особенно – для зубров. В 19 веке охота на медведей стала еще популярнее – под предлогом «они опасны», этих зверей убивали ради ценной шкуры. Популярность охоты на медведя привела к тому, что в 1846 году на территории современной Пущи был уничтожен последний пущанский медведь, который, как уверяют исследователи, убил пятерых зубров.

Спустя полвека, в 1937 году, поляки попытались вернуть в Пущу медведей – завозили в парк этих животных из других заповедников. Например, семь молодых медведей привезли в Пущу из Полесья. Но все они не смогли выжить. Через год, в 1938 году, в Пущу из Познанского зоопарка привезли беременную самку и поселили ее в большой клетке, где за ней ухаживали ветеринары. Когда медведица родила двух медвежат, все семейство сразу же выпустили на свободу. Потом началась вторая мировая: емцы выпустили в Пущу еще двух медведей, которые ранили и убивали людей, потому вскоре были отстреляны. Так медведи снова пропали с территории национального парка.

Только в 2011 году немецкие ученые предложили восстановить популяцию бурого медведя в Беловежской Пуще. К проекту подключилась Национальная Академия наук Республики Беларусь. Но, увы, он не был реализован.

Остается надеяться, что этот бурый медведь не просто мимо парка проходил и останется в Беловежской Пуще.