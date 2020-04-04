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Городской транспорт и строительство жилья. Субботнюю прямую линию с жителями области провел председатель областного Совета депутатов Игорь Жук

04.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Городской транспорт и строительство жилья. Субботнюю прямую линию с жителями области провел председатель областного Совета депутатов Игорь Жук

Всего на прямую линию поступило порядка 40 звонков. Среди волнующих жителей региона вопросов были связанные с благоустройством и ремонтом дорог, капремонтом и строительством жилья, здравоохранением, транспортным обслуживанием.

Большинство звонков было от гродненцев. Несколько жителей областного центра интересовались, почему были отменены утренние рейсы некоторых городских автобусов. В отделе энергетики, транспорта и связи горисполкома объяснили, что жители города стали меньше ездить в автобусах и троллейбусах, остерегаясь большого скопления людей. Из-за уменьшения пассажиропотока было принято решение оптимизировать движение городского общественного транспорта: порядка 9 процентов рейсов отменили. Но в горисполкоме заверили: это временные меры до изменения эпидситуации в лучшую сторону.

Были вопросы на тему строительства жилья. Многодетная мама из Щучина просила разъяснить, в каком порядке она может досрочно использовать семейный капитал на реконструкцию дома, а одна из жительниц областного центра просила помочь разобраться, есть ли у нее льготы для получения субсидии на строительство квартиры. По вопросам даны подробные разъяснения.

Еще одна гродненка беспокоилась за пожилую мать, проживающую в агрогородке Поречье Гродненского района. Пенсионерке приходится ездить в Гродно, чтобы купить необходимое лекарство. В ассортименте местной аптеки его нет. В проблеме поручено разобраться профильным структурам.

В целом количество обращений, поступающих на прямые телефонные линии в облисполком, снижается. Если в первом квартале прошлого года насчитывалось четыре сотни звонков, то за этот же период 2020 года – чуть более трехсот. Как отметил Игорь Жук, такая тенденция говорит о том, что власть успешно справляется с большинством возникающих вопросов на местах.

– Звонки, поступающие на прямые линии в органы исполнительной и представительной власти, детально анализируются, – отметил председатель областного Совета депутатов. – Количество обращений по ряду сфер снижается, в том числе становится меньше вопросов, связанных с ЖКХ. Все чаще людей начали интересовать вопросы землепользования, строительства жилья, здравоохранения. Снижение количества обращений в целом говорит о том, что проблемы, поднимаемые населением, не остаются не замеченными на местах и снимаются благодаря эффективной работе местных органов власти.

Вопросы, для решения которых нужны значительные денежные ресурсы, остаются на контроле и учитываются при планировании расходов бюджета области и районов, подчеркнул Игорь Жук.

#местное самоуправление
Анна РАДЮК
https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Всего на прямую линию поступило порядка 40 звонков. Среди волнующих жителей региона вопросов были связанные с благоустройством и ремонтом дорог, капремонтом и...
 
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