Следователи устанавливают обстоятельства убийства в Пуховичском районе

Вечером 1 апреля в одной из квартир г.п. Свислочь Пуховичского района обнаружено тело жителя Гродно с ножевым ранением.

Прибывшей следственно-оперативной группой установлено, что в съемной квартире проживали четверо мужчин. В тот день утром двое из них пошли на работу, а оставшиеся 32-летний и 55-летний мужчины в течение дня в квартире распивали спиртные напитки. По данным следствия, когда спиртное закончилось, между ними произошел конфликт по причине выяснения того, кто из них пойдет в магазин за «добавкой». В результате ссоры старший ударил оппонента ножом. От полученного повреждения тот скончался. После совершения преступления подозреваемый попытался скрыть следы преступления.

В ходе осмотра места происшествия обнаружено орудие преступления, зафиксирована объектно-следовая обстановка.

Следователям на допросе подозреваемый дал признательные показания.

Обстоятельства выясняются в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «убийство».

Официальный представитель УСК по Минской области, Татьяна Белоног



