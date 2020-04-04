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Фотофакт: в Слуцке на масках вышивают «советы» президента про коронавирус
Источник материала: Партизан
В Слуцке предприниматель продаёт многоразовые маски собственного производства.
На масках вышиты трактор, призыв идти в баню и рюмка водки. «Маска с „рекомендациями“ от Президента», — пишет продавец.
Фотографии: из соцсети предпринимателя
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В Слуцке предприниматель продаёт многоразовые маски собственного производства.
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