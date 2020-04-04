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В Волковыске руку мальчика зажало в диване – пришлось вызывать МЧС
Источник материала: ОНТ
Волковысские спасатели оказали помощь восьмилетнему ребенку, руку которого зажало в диване, сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Утром 3 апреля в службу спасения позвонил взволнованный мужчина и рассказал, что руку его сына зажало в диване. Спасатели тут же отправились к месту вызова. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента они разжали металлическую конструкцию каркаса кресла-кровати и освободили восьмилетнего мальчика.
Ребенка доставили больницу. Его осмотрели, наложили на руку лангету и отпустили домой.
Как рассказал мальчик, в западню он угодил случайно, во время игры. Спасатели отметили, что, несмотря на боль и неудобство, парень держался стойко и мужественно.
Фото: МЧС
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Волковысские спасатели оказали помощь восьмилетнему ребенку, руку которого зажало в диване, сообщили в Гродненском областном управлении МЧС. Утром 3 апреля в...
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