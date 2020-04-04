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В Волковыске руку мальчика зажало в диване – пришлось вызывать МЧС

04.04.2020 14:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Волковыске руку мальчика зажало в диване – пришлось вызывать МЧС

Волковысские спасатели оказали помощь восьмилетнему ребенку, руку которого зажало в диване, сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Утром 3 апреля в службу спасения позвонил взволнованный мужчина и рассказал, что руку его сына зажало в диване. Спасатели тут же отправились к месту вызова. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента они разжали металлическую конструкцию каркаса кресла-кровати и освободили восьмилетнего мальчика.

Ребенка доставили больницу. Его осмотрели, наложили на руку лангету и отпустили домой.

Как рассказал мальчик, в западню он угодил случайно, во время игры. Спасатели отметили, что, несмотря на боль и неудобство, парень держался стойко и мужественно.

Фото: МЧС

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Волковысские спасатели оказали помощь восьмилетнему ребенку, руку которого зажало в диване, сообщили в Гродненском областном управлении МЧС. Утром 3 апреля в...
 
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