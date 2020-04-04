Как снять гель-лак дома и не лишиться ногтей

Источник материала: ОНТ

В условиях самоизоляции большая часть прекрасной половины человечества задаётся вопросом, как снять гель-лак в домашних условиях. Специалист по ногтевому сервису центра красоты «Белый Сад» Марина Кудашева рассказала изданию Bazaar, как сделать это аккуратно и без травмирования ногтевой пластины.

1. Для начала необходимо осторожно спилить самое верхнее защитное покрытие при помощи обычной пилочки для ногтей.

2. Далее разрежьте ватный диск на четыре части. Каждую из них пропитайте жидкостью для снятия лака. Важно, чтобы в её составе был ацетон. К слову, в некоторых магазинах имеется специальная жидкость для снятия шеллака.

3. Кусочки ватного диска расположите на ногтях. Каждый обмотайте обыкновенной фольгой, которая обычно используется для приготовления пищи.

4. Через 10-15 минут аккуратно снимите гель-лак при помощи палочки из апельсинового дерева.

5. Если окажется, что под покрытием была нанесена лечебная база, то процедуры нужно повторить ещё раз.

6. После того, как все манипуляции закончены, при помощи апельсиновой палочки отодвиньте кутикулу и смажьте её маслом.

Напомним, что снятие гель-лака дома является крайней мерой. При неаккуратных действиях возможно травмирование ногтевой пластины.

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