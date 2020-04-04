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«Приятно забивать в финале». «Юность-Минск» одолела «Шахтёр» и стала обладателем Кубка Президента

04.04.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Столичная «Юность» – обладатель Кубка Президента! В пятом матче финальной серии подопечные Александра Макрицкого одолели «Шахтер» – 3:2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Приятно забивать в финале». «Юность-Минск» одолела «Шахтёр» и стала обладателем Кубка Президента

«Приятно забивать в финале». «Юность-Минск» одолела «Шахтёр» и стала обладателем Кубка Президента

Игра получилась напряженной: в основное время команды обменивались шайбами, выходя вперёд и догоняя друг друга. Третий период завершился счётом – 2:2, и борьба перешла в овертайм. Победу в матче и Кубок Президента «Юности» принесла шайба Максима Парфеевца.

«Приятно забивать в финале». «Юность-Минск» одолела «Шахтёр» и стала обладателем Кубка Президента

Максим Парфеевец, нападающий ХК «Юность-Минск»:
Каждая игра тяжелая, но эта, конечно, в два раза тяжелее, потому что остается сделать один шаг до Кубка. Хоккей был интересный для зрителей, до конца сохранялась интрига. Ну и финал так играется, в принципе, все решается в овертаймах в одну шайбу.

«Приятно забивать в финале». «Юность-Минск» одолела «Шахтёр» и стала обладателем Кубка Президента

Андрей Антонов, капитан ХК «Юность-Минск»:
Не скрою, приятно забивать в финале, тем более в матче, в котором мы победили и принес нам чемпионство. Но тут неважно, кто забил, главное – результат.

«Приятно забивать в финале». «Юность-Минск» одолела «Шахтёр» и стала обладателем Кубка Президента

«Приятно забивать в финале». «Юность-Минск» одолела «Шахтёр» и стала обладателем Кубка Президента

Второй год подряд Кубок Президента над головой поднимают хоккеисты столичного клуба. Всего же для «Юности» этот трофей уже 9-й в истории. А «Шахтёр» третий раз становится вице-чемпионом.

«Приятно забивать в финале». «Юность-Минск» одолела «Шахтёр» и стала обладателем Кубка Президента

«Приятно забивать в финале». «Юность-Минск» одолела «Шахтёр» и стала обладателем Кубка Президента

Люди в материале: Максим Парфеевец, Александр Макрицкий, Андрей Антонов

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Столичная «Юность» – обладатель Кубка Президента! В пятом матче финальной серии подопечные Александра Макрицкого одолели...
 
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