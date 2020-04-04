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«Приятно забивать в финале». «Юность-Минск» одолела «Шахтёр» и стала обладателем Кубка Президента
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Столичная «Юность» – обладатель Кубка Президента! В пятом матче финальной серии подопечные Александра Макрицкого одолели «Шахтер» – 3:2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игра получилась напряженной: в основное время команды обменивались шайбами, выходя вперёд и догоняя друг друга. Третий период завершился счётом – 2:2, и борьба перешла в овертайм. Победу в матче и Кубок Президента «Юности» принесла шайба Максима Парфеевца.
Максим Парфеевец, нападающий ХК «Юность-Минск»:
Андрей Антонов, капитан ХК «Юность-Минск»:
Второй год подряд Кубок Президента над головой поднимают хоккеисты столичного клуба. Всего же для «Юности» этот трофей уже 9-й в истории. А «Шахтёр» третий раз становится вице-чемпионом.
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Новости Беларуси. Столичная «Юность» – обладатель Кубка Президента! В пятом матче финальной серии подопечные Александра Макрицкого одолели...
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