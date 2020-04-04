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Подготовку к весенней ярмарке вакансий приостановили. Что происходит на рынке труда в Минске?

04.04.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как обстоят дела на рынке труда в весенний период 2020 года в Минске, рассказываем в программе «Большой город».

Подготовку к весенней ярмарке вакансий приостановили. Что происходит на рынке труда в Минске?

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Рынок труда в городе Минске не претерпевает никаких существенных изменений. По-прежнему, движение кадров. По-прежнему, люди принимаются на работу, увольняются. Мы сегодня говорим, что у нас более 20 тысяч вакансий, зарегистрировано в качестве безработных около тысячи человек. Мы сегодня имеем возможность трудоустроить человека по любому его – и профессиональным навыкам, и желанию, скажем, и с уровнем заработной платы даже, да? Кроме того, мы по-прежнему продолжаем набор в группы для обучения. Мы сегодня по 29 наиболее востребованным профессиям и специальностям. Не отменились, как и занятия в любых учебных заведениях. Да.

И более того, мы сегодня сконцентрировали свое внимание на формировании групп для обучения под заказ конкретного нанимателя. То есть человеку, который пройдет у нас курс обучения, будет гарантировано рабочее место. Единственное, что – мы сейчас приостановили работу по подготовке нашей традиционной весенней ярмарки вакансий, которую уже привычно все ожидают в конце апреля. Минск пилотировал, теперь мы проводим и электронные ярмарки вакансий и мини-ярмарки вакансий, в принципе, для небольших групп людей. Это категории людей, которые нуждаются в дополнительных социальных гарантиях.

Люди в материале: Жанна Романович

 
Теги: Минск
 
 
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Как обстоят дела на рынке труда в весенний период 2020 года в Минске, рассказываем в программе «Большой город».
 
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