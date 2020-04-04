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Подготовку к весенней ярмарке вакансий приостановили. Что происходит на рынке труда в Минске?
Источник материала: СТВ
Как обстоят дела на рынке труда в весенний период 2020 года в Минске, рассказываем в программе
И более того, мы сегодня сконцентрировали свое внимание на формировании групп для обучения под заказ конкретного нанимателя. То есть человеку, который пройдет у нас курс обучения, будет гарантировано рабочее место. Единственное, что – мы сейчас приостановили работу по подготовке нашей традиционной весенней ярмарки вакансий, которую уже привычно все ожидают в конце апреля. Минск пилотировал, теперь мы проводим и электронные ярмарки вакансий и мини-ярмарки вакансий, в принципе, для небольших групп людей. Это категории людей, которые нуждаются в дополнительных социальных гарантиях.
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Как обстоят дела на рынке труда в весенний период 2020 года в Минске, рассказываем в программе «Большой город».
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