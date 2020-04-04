Курсы валют на 4 апреля 2020: доллар упал

Источник материала: Myfin

04.04.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0124 рубля до 2.5722, что составило 0.48%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.3411 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0146 (0.52%), на 4 апреля 2020 курс составил 2.7797. По итогам месяца евро вырос на 0.2899 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0017 рублей (0.05%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0226 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 12 482 900 6 585 110 1 982 940

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.53 – 2.575 рублей, курс продажи доллара 2.585 – 2.65. Евро можно было продать в диапазоне 2.73 – 2.78 рублей, купить – 2.787 – 2.975.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =77.6 (стоимость 1 доллара равна 77.6 российских рублей),

=77.6 (стоимость 1 доллара равна 77.6 российских рублей), EUR/USD =1.08 (1 евро стоит 1.08 доллар),

=1.08 (1 евро стоит 1.08 доллар), EUR/RUB =83.7 (83.7 рубля составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .