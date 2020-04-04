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В Мозыре двое мужчин избили барменшу, потому что не хотели покидать заведение
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ночью 1 апреля в Мозыре посетители избили барменшу после её просьбы покинуть заведение.
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Барменша попросила посетителей покинуть зал. Двум мужчинам это не понравилось. Один из них вступил в конфликт с девушкой, а затем прошёл за барную стойку с целью начать драку. Действия гражданина
Происходившее заметила коллега потерпевшей и нажала тревожную кнопку. Прибывшие правоохранители задержали подозреваемого. Задержанным оказался 27-летний мозырянин, он водворён в ИВС.
По факту злостного хулиганства возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за разбой.
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Новости Беларуси. Ночью 1 апреля в Мозыре посетители избили барменшу после её просьбы покинуть заведение. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, двое мужчин...
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