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В Мозыре двое мужчин избили барменшу, потому что не хотели покидать заведение

04.04.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ночью 1 апреля в Мозыре посетители избили барменшу после её просьбы покинуть заведение. 

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, двое мужчин распивали в баре спиртные напитки. В пять утра заведение должно было закрываться, поскольку завершалось рабочее время. 

Барменша попросила посетителей покинуть зал. Двум мужчинам это не понравилось. Один из них вступил в конфликт с девушкой, а затем прошёл за барную стойку с целью начать драку. Действия гражданина попали на камеру видеонаблюдения. 

Происходившее заметила коллега потерпевшей и нажала тревожную кнопку. Прибывшие правоохранители задержали подозреваемого. Задержанным оказался 27-летний мозырянин, он водворён в ИВС. 

По факту злостного хулиганства возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за разбой. 

В Борисове посетитель кафе избил официанта на глазах у дочери. 

Мужчине показалось, что работник общепита проявил грубость – подробности здесь

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Новости Беларуси. Ночью 1 апреля в Мозыре посетители избили барменшу после её просьбы покинуть заведение.  Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, двое мужчин...
 
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