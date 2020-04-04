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О завышенных ценах и отсутствии товаров можно будет сообщать в КГК
Источник материала: ОНТ
В Комитете государственного контроля 6–10 апреля будет работать горячая линия по вопросам наличия товаров в торговой сети и повышения цен. Об этом сообщили в пресс-центре КГК.
Сообщить о существенном росте цен на товары и об отсутствии продукции в торговой сети жители всей Беларуси, включая работников предприятий торговли, смогут по телефону (8 017) 327-54-09 с 10:00 до 12:00.
Целью проведения горячей линии является обеспечение оперативного контроля за ситуацией на потребительском рынке.
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В Комитете государственного контроля 6–10 апреля будет работать горячая линия по вопросам наличия товаров в торговой сети и повышения цен. Об этом сообщили в...
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