Mazda «принарядила» весь модельный ряд по случаю своего столетия

Источник материала: Tut.by

Компания Mazda подготовила специальную серию своих моделей, приуроченную к празднованию столетнего юбилея фирмы из Хиросимы в этом году.





Официально датой основания Mazda считается январь 1920 года, когда компания носила название Toyo Kork Kogyo. Занималась она в основном производством машиностроительного оборудования, а первый серийный автомобиль Mazda выпустила лишь в 1960 году. Это была «двухдверка» R360, которая в топовых вариантах исполнения щеголяла двухцветной окраской кузова с верхом вишневого оттенка. И именно ей подражают родстер MX-5 и кроссовер MX-30 в исполнении 100th Anniversary Special Edition.





Основной белый цвет (Snowflake White Pearlescent) кузова у них сочетается с бордовой крышей, в бордовых тонах выдержаны коврики и отделка интерьера искусственной кожей. При этом остальные модели в таком исполнении — это Mazda2, Mazda3, Mazda6, кроссоверы CX-3, CX-30, CX-5 и CX-8 — получили крышу в цвет кузова.





Кроме легкого декора все Mazda в юбилейном исполнении имеют множество шильдиков и логотипов с названием спецсерии, а также оригинальные колесные диски.





Mazda уже начала продажи юбилейных машин (их тираж, разумеется, будет ограничен) у себя на родине в Японии, на европейском рынке они появятся осенью.