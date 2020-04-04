ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Mazda «принарядила» весь модельный ряд по случаю своего столетия

04.04.2020 16:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Компания Mazda подготовила специальную серию своих моделей, приуроченную к празднованию столетнего юбилея фирмы из Хиросимы в этом году.


Официально датой основания Mazda считается январь 1920 года, когда компания носила название Toyo Kork Kogyo. Занималась она в основном производством машиностроительного оборудования, а первый серийный автомобиль Mazda выпустила лишь в 1960 году. Это была «двухдверка» R360, которая в топовых вариантах исполнения щеголяла двухцветной окраской кузова с верхом вишневого оттенка. И именно ей подражают родстер MX-5 и кроссовер MX-30 в исполнении 100th Anniversary Special Edition.


Основной белый цвет (Snowflake White Pearlescent) кузова у них сочетается с бордовой крышей, в бордовых тонах выдержаны коврики и отделка интерьера искусственной кожей. При этом остальные модели в таком исполнении — это Mazda2, Mazda3, Mazda6, кроссоверы CX-3, CX-30, CX-5 и CX-8 — получили крышу в цвет кузова.


Кроме легкого декора все Mazda в юбилейном исполнении имеют множество шильдиков и логотипов с названием спецсерии, а также оригинальные колесные диски.


Mazda уже начала продажи юбилейных машин (их тираж, разумеется, будет ограничен) у себя на родине в Японии, на европейском рынке они появятся осенью.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Mazda подготовила специальную серию своих моделей, приуроченную к празднованию столетнего юбилея фирмы из Хиросимы в этом году.
 
Новости дня
Новости разные
 
О завышенных ценах и отсутствии товаров можно будет сообщать в КГК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика