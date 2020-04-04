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Госкомвоенпром представит линейку ударных беспилотников на параде 9 Мая в Минске

04.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Госкомвоенпром представит линейку ударных беспилотников на параде 9 Мая в Минске

Госкомвоенпром впервые представит линейку ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) на параде войск Минского гарнизона, посвященном 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Такая информация размещена на сайте комитета, сообщает БЕЛТА.

Опытные образцы ударных беспилотников разработаны в организациях Госкомвоенпрома. Так, в конструкторское бюро «Дисплей» созданы новые модификации ударных БЛА «Квадро-1400» и «Барражирующая труба» с улучшенными тактико-техническими характеристиками. «Образцы успешно прошли апробирование на полигонах Вооруженных Сил в ходе подготовки операторов ударных беспилотных авиационных комплексов (БАК), организованной в соответствии с указаниями главы государства. Проведены десятки летных и стрельбовых испытаний изделий в различных погодных условиях, по результатам которых были внесены соответствующие корректировки, позволившие улучшить конструкцию и боевые качества БЛА», — рассказали в Госкомвоенпроме.

Госкомвоенпром представит линейку ударных беспилотников на параде 9 Мая в Минске
Госкомвоенпром представит линейку ударных беспилотников на параде 9 Мая в Минске
Госкомвоенпром представит линейку ударных беспилотников на параде 9 Мая в Минске
Госкомвоенпром представит линейку ударных беспилотников на параде 9 Мая в Минске

«Квадро-1400» — это летательный аппарат мультироторного типа с четырьмя несущими винтами, взлетная масса составляет около 35 кг. «Благодаря гиростабилизированному подвесу ударный «Квадро-1400» получил возможность производить прицельный обстрел целей с ходу на скоростях до 10 м/с. Максимальная скорость летательного аппарата при пилотировании и выходе в заданный район составляет порядка 20 м/с.

«Система управления вооружением стабилизируется во время полета для более точного наведения на цель, а также упрощает ориентирование на местности благодаря бортовым камерам», — отметили в комитете.

БЛА «Барражирующая труба» представляет собой компактный защищенный летательный аппарат, на котором закреплен один РПГ-26. «Благодаря меньшим габаритам квадрокоптер может переноситься одним военнослужащим, обладает лучшей маневренностью, развивает большую скорость и, как следствие, менее уязвим для средств противодействия противника», — обратили внимание в Госкомвоенпроме. Во время полигонных испытаний специалистам удалось достичь скорости серийной барражирующей трубы свыше 25 м/с.

Дальности полета дронов — 2 тыс. м у «Барражирующей трубы» и 5 тыс. м у «Квадро-1400».

ОАО «558 Авиационный ремонтный завод», с учетом имеющихся наработок и созданного потенциала, разработал опытные образцы ударного беспилотного авиационного комплекса с дальностью боевого применения до 25 км и модернизировал многоцелевой БАК «Гриф-100» для применения малогабаритных авиационных бомб малых калибров и ракет.

В начале февраля 2020 года на базе завода под руководством председателя Госкомвоенпрома Романа Головченко прошло рабочее совещание. Его участники рассмотрели вопросы создания ударных беспилотных авиационных комплексов в Беларуси. Были поставлены задачи по объединению усилий организаций и активизации работ по созданию опытных образцов ударных БАК и проведению их испытаний в этом году. Приоритетным направлением останется создание ударных БАК и малоразмерных высокоточных авиационных средств поражения.-0-

Фото vpk.gov.by

https://www.belta.by/

 
 
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Госкомвоенпром впервые представит линейку ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) на параде войск Минского гарнизона, посвященном 75-летию Победы...
 
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