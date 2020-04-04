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КГК откроет горячую линию по вопросам наличия товаров в торговой сети и роста цен
04.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Комитете государственного контроля с 6 по 10 апреля будет организована горячая линия по вопросам наличия товаров в торговой сети и роста цен, сообщили БЕЛТА в КГК.
Линия организована для того, чтобы обеспечить оперативный контроль за ситуацией на потребительском рынке.
Жители всех регионов республики и Минска, в том числе работники предприятий торговли, могут сообщить в контрольное ведомство о фактах значительного повышения цен на потребительские товары, а также об их отсутствии в торговой сети.
Звонки принимаются по телефону 8(017) 327-54-09 с 10.00 до 12.00.
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В Комитете государственного контроля с 6 по 10 апреля будет организована горячая линия по вопросам наличия товаров в торговой сети и роста цен, сообщили БЕЛТА в КГК....
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