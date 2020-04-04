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«Белтелеком» напоминает своим клиентам о возможности удаленного обслуживания

04.04.2020 16:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой рекомендуем сократить посещение сервисных центров РУП «Белтелеком».

«Белтелеком» напоминает своим клиентам о возможности удаленного обслуживания

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напоминаем, что большинство вопросов, касающихся оказания услуг связи, можно решить удалённо, в том числе:

- с использованием сервиса «Мой Белтелеком» (https://my.beltelecom.by/, устанавливается в качестве приложения на смартфон, планшет или домашний
компьютер). Позволяет оформить заявку на подключение новой услуги, смену тарифного плана, задать вопрос специалисту;

- на сайтах beltelecom.by, yasna.by, byfly.by, zala.by в разделе «Подключить» возможно оформить заявку на подключение новой услуги, смену тарифного плана;

- по телефону 123 (круглосуточно, бесплатно в том числе с мобильных телефонов) возможно получить консультацию по подключению услуг, решить вопрос с неработоспособностью услуг;

- по электронной почте help@brest.beltelecom.by вы можете направить ваш вопрос или заявку сотрудникам сервисного центра.

Будем рады обеспечить комфортное и безопасное обслуживание! Будьте здоровы

«Белтелеком» напоминает своим клиентам о возможности удаленного обслуживания

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  В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой рекомендуем сократить посещение сервисных центров РУП «Белтелеком». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY...
 
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