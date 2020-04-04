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«Белтелеком» напоминает своим клиентам о возможности удаленного обслуживания
04.04.2020 16:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой рекомендуем сократить посещение сервисных центров РУП «Белтелеком».
Напоминаем, что большинство вопросов, касающихся оказания услуг связи, можно решить удалённо, в том числе:
- с использованием сервиса «Мой Белтелеком» (
- на сайтах beltelecom.by, yasna.by, byfly.by, zala.by в разделе «Подключить» возможно оформить заявку на подключение новой услуги, смену тарифного плана;
- по телефону 123 (круглосуточно, бесплатно в том числе с мобильных телефонов) возможно получить консультацию по подключению услуг, решить вопрос с неработоспособностью услуг;
- по электронной почте
Будем рады обеспечить комфортное и безопасное обслуживание! Будьте здоровы
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