«Белтелеком» напоминает своим клиентам о возможности удаленного обслуживания

Источник материала: Виртуальный Брест

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой рекомендуем сократить посещение сервисных центров РУП «Белтелеком».





Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напоминаем, что большинство вопросов, касающихся оказания услуг связи, можно решить удалённо, в том числе:

- с использованием сервиса «Мой Белтелеком» ( https://my.beltelecom.by/ , устанавливается в качестве приложения на смартфон, планшет или домашний

компьютер). Позволяет оформить заявку на подключение новой услуги, смену тарифного плана, задать вопрос специалисту;

- на сайтах beltelecom.by, yasna.by, byfly.by, zala.by в разделе «Подключить» возможно оформить заявку на подключение новой услуги, смену тарифного плана;

- по телефону 123 (круглосуточно, бесплатно в том числе с мобильных телефонов) возможно получить консультацию по подключению услуг, решить вопрос с неработоспособностью услуг;

- по электронной почте help@brest.beltelecom.by вы можете направить ваш вопрос или заявку сотрудникам сервисного центра.

Будем рады обеспечить комфортное и безопасное обслуживание! Будьте здоровы