Ещё два борта белорусов, застрявших на азиатских курортах, вернут в ближайшее время

Источник материала: ОНТ

За прошедшие сутки еще порядка 170 наших соотечественников оказались дома. Напомним, многие белорусы до сих пор не могут вернуться из-за закрытых границ и отмененных рейсов. Белорусские дипломаты совместно с другими госорганами продолжают работу по каждой ситуации индивидуально.

Только по линии МИД удалось оказать содействие более шести тысяч наших граждан. Накануне белорусы возвращались на поездах , самолетах и автобусах – из Германии, Перу, Польши, и Кореи.

За границей сейчас находится порядка 1400 белорусов, которые по разным причинам не могут вернуться домой. Посольствами Беларуси в Кении и Катаре совместно с диппредставительствами Австралии, Великобритании, Канады, России, США прорабатывают возможность эвакуации интернациональной группы туристов с Сейшельских островов, включая 13 наших граждан. Наиболее остро стоит вопрос о возвращении белорусов из Индии, Шри-Ланки, Вьетнама и Таиланда

Белорусские дипломаты совместно с другими госорганами продолжают работу, чтобы помочь всем желающим вернуться домой. Национальный авиаперевозчик Беларуси не отменял запланированные рейсы в 14 стран: Армению, Израиль, Турцию, включая государства Европы. Напомним, рейсы «Белавиа» сейчас активно используют и иностранные граждане для возвращения в свои государства через Минск. За содействие белорусов уже поблагодарили посольства Швеции и США. Ситуация остается непростой. С учетом того, что с 4 апреля Россия прекращает все международные рейсы и возвращение своих граждан домой.

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