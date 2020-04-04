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Reuters: Саммит ОПЕК+ будет перенесен

04.04.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ближайший понедельник уже не является окончательной датой для саммита ОПЕК

Участники саммита могут встретиться двумя-тремя днями позже, чтобы согласовать условия будущей сделки, утверждают источники.
Страны-участницы сделки ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в организации в субботу, 4 апреля.
По их словам, новой датой проведения саммита может быть 8 или 9 апреля. Это даст дополнительное время для переговоров по поводу объемов сокращения добычи.

В свою очередь источники ТАСС в делегациях стран ОПЕК+ утверждают, что перенос встречи обсуждается. По словам одного собеседника агентства, 6 апреля уже не является окончательной датой, другой источник заявил, что мероприятие могут перенести на четверг, 9 апреля, пишет korrespondent.net


Напомним, 2 апреля нефть рекордно подорожала – почти на 50% за день – на сообщениях о том, что Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения.

Утром в пятницу, мировые цены на "черное золото" немного снизились, но к вечеру снова расти на новостях о том, что встреча участников сделки ОПЕК+ состоится уже 6 апреля.
 
 
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Ближайший понедельник уже не является окончательной датой для саммита ОПЕК
 
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