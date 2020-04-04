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Автомобиль с гранатой под днищем был обнаружен в автоцентре в Минском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 4 апреля около полудня в деревне Цна Минского района была обнаружена заминированная машина.
Как
К указанному месту были направлены правоохранители и сотрудники экстренных служб. Были эвакуированы 70 человек – работники и посетители автоцентра. Сапёры обезвредили взрывоопасный предмет.
На месте происшествия работают милиционеры, следователи и эксперты.
Несколькими месяцами ранее к правоохранителям подошёл мужчина с гранатой в руке.
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Новости Беларуси. 4 апреля около полудня в деревне Цна Минского района была обнаружена заминированная машина. Как сообщает МВД Беларуси, работник сервисного...
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