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Как дезинфецируют общественный транспорт в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Дезинфекция общественного транспорта проводится каждый день. Теперь с санобработки начинается выезд любого автобуса, электробуса или троллейбуса на маршрут.
Процедура проводится не менее трех раз в день. Сначала дезинфекция снаружи – трамвай подъезжает под щетки, которые счищают грязь с корпуса. Затем внутри: специальным раствором опрыскивают все поверхности, к которым прикасаются люди: стены, стекла, сиденья и поручни. Специалисты работают в костюмах, респираторе, перчатках и очках.
Дезинфекция одного состава занимает около 20 минут. На такой тщательный подход специально добавили время общей работы службы, чтобы не сбился график для пассажиров.
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Дезинфекция общественного транспорта проводится каждый день. Теперь с санобработки начинается выезд любого автобуса, электробуса или троллейбуса на маршрут. ...
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