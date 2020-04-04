Как дезинфецируют общественный транспорт в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Дезинфекция общественного транспорта проводится каждый день. Теперь с санобработки начинается выезд любого автобуса, электробуса или троллейбуса на маршрут.

Процедура проводится не менее трех раз в день. Сначала дезинфекция снаружи – трамвай подъезжает под щетки, которые счищают грязь с корпуса. Затем внутри: специальным раствором опрыскивают все поверхности, к которым прикасаются люди: стены, стекла, сиденья и поручни. Специалисты работают в костюмах, респираторе, перчатках и очках.

Виктор Восколей, начальник отдела организации перевозок филиала «Трамвайный парк» ГП «Минсктранс»: «Трамваи обрабатываются ночью, перед выездом на линию, во время стоянок на диспетчерских станциях, при заезде в парк. В зависимости от того, какая карточка: короткая или длинная все 98 трамваев выходящих на линию подвергаются обработке».

Дезинфекция одного состава занимает около 20 минут. На такой тщательный подход специально добавили время общей работы службы, чтобы не сбился график для пассажиров.

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