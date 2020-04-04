В Шкловском районе Chevrolet Niva вылетела в кювет: пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Два человека пострадали в аварии, которая произошла 3 апреля, около 10.50, в Шкловском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.





Предварительно установлено, что 63-летний водитель Chevrolet Niva ехал по трассе граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет.





Водитель и его 60-летний пассажир получили в аварии травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в хирургическое отделение районной больницы.