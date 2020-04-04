Дорожный киберпанк. В «Ямах Беларуси» новые экспонаты

Источник материала: Tut.by

Коллекция сервиса «Ямы Беларуси» пополнилась новыми экспонатами. Читатели отмечают, что многие из них они замечают из года в год. Вот что значит дорожное «С» — стабильность. Наслаждайтесь.

В Витебской области есть городской поселок Шарковщина, а в нем переулок Энгельса. Читатель сообщает, что еще с детства помнит эту дорогу — всегда она была в ужасном состоянии, не было ни одного дня, чтобы дорога была нормальной. Кстати, с нее идет доступ на еще три улицы. Практически все живущие здесь люди — пенсионеры, а им, видимо, хорошие дороги не нужны.





Еще один дорожный «раритет» есть на ул. Советской в городском поселке Холопеничи Крупского района Минской области. Читатель сообщает, что в таком состоянии улица находится уже 20 лет.





А это — Молодечно, ул. Скорины. Многолетние ямы ведут к известному в городе стритфуду. Ну а что, хочешь есть — постарайся преодолеть трудности.





Минская область, город Вилейка, переулок Школьный. На этой дороге автомобилисты применяют навыки фигурного катания. Читатель сообщает, что ремонт здесь не планируется, только выравнивание грейдером, но его хватает на неделю.





Ул. Магистральная в деревне Богатырево Минского района. Никогда она не ремонтировалась, не ровнялась и не подсыпалась. На жалобы коммунальные службы не реагируют. Может, об этой дороге они забыли?





А это дорога, которая ведет от Радошковичей в Олехновичи. На фото — страшные многолетние глубокие ямы на пересечении дорог Н9123 и Н9153. И вообще эти две дороги на всем протяжении в ужасном состоянии. Читатель сообщает, что проезд перекрестка сложный, а водители еще боятся в ямы влететь. Дорожники о дефектах знают: в прошлом году им жаловались и просили сделать ремонт. Они исправили так: на дорогах установили знак «70», а на перекрестке засыпают ямы песком. Ремонт по-белорусски.





Город Лепель, ул. Восточная. Состояние дороги здесь читатель назвал просто и емко — «киберпанк» — упадок человеческой культуры во время техпрогресса в компьютерную эру.





В 4-м микрорайоне Светлогорска, возле дома № 7, ямы глубиной до 15−20 см. Коммунальники здесь редкие гости.





Уважаемые читатели, давайте через сервис «Ямы Беларуси» вместе ударим по бездорожью. Возможно, тогда дорожные и коммунальные службы обратят внимание на те объекты, куда не ступала их нога. Фотографируйте ямы на дорогах и присылайте нам . Обязательно указывайте точный адрес «экспоната».