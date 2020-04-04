В Мозыре раскрыли разбойное нападение, совершенное под видом спецназа

t.me 17 января двое мужчин в масках пришли домой к женщине, связали ее и супруга, похитили деньги и скрылись, пишет





Один из задержанных, 46-летний мужчина, был ранее судим за незаконный оборот наркотических средств и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Второй, 28-летний парень, также судим за покушение на убийство. Оба – жители Гомеля





Позже выяснилось, к преступлению они готовились тщательно. Обсудили маршрут движения, транспорт, где и на чем будут добираться. Обговорили роль каждого уже на месте, пути отхода и план действий на случай, если что-то пойдет не так.





При обыске квартиры одного из задержанных были обнаружены бронежилет, макет ручной гранаты, электрошокер, радиостанции, наручники, костюмы армейского образца, нож в чехле.





Возбуждено уголовное дело.



