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В Мозыре раскрыли разбойное нападение, совершенное под видом спецназа
Источник материала: Партизан
Подозреваемые были установлены и задержаны на днях оперативниками уголовного розыска Гомельщины.
17 января двое мужчин в масках пришли домой к женщине, связали ее и супруга, похитили деньги и скрылись, пишет
Один из задержанных, 46-летний мужчина, был ранее судим за незаконный оборот наркотических средств и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Второй, 28-летний парень, также судим за покушение на убийство. Оба – жители Гомеля.
Позже выяснилось, к преступлению они готовились тщательно. Обсудили маршрут движения, транспорт, где и на чем будут добираться. Обговорили роль каждого уже на месте, пути отхода и план действий на случай, если что-то пойдет не так.
При обыске квартиры одного из задержанных были обнаружены бронежилет, макет ручной гранаты, электрошокер, радиостанции, наручники, костюмы армейского образца, нож в чехле.
Возбуждено уголовное дело.
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Подозреваемые были установлены и задержаны на днях оперативниками уголовного розыска Гомельщины.
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