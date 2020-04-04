«Руки до сих пор дрожат». Специалист сервиса рассказал, как нашел под днищем BMW гранату Ф-1

Источник материала: Tut.by

Днем 4 апреля в сервисную зону BMW «Автоидея» в Минске привезли на ремонт автомобиль с прикрученной к днищу боевой гранатой Ф-1 . Специалист сервиса Александр Ельников рассказал об инциденте.





Па словам Александра, все происходило быстро: автомобиль пригнали и оставили на техобслуживание. Когда загнали его на подъемник, то сразу увидели посторонний предмет.

— Клиент согласовал объем услуг и оставил мне автомобиль для последующего обслуживания. Перед заездом в слесарный цех по стандартам BMW все машины проходят так называемую активную приемку — тщательный осмотр кузова, салона и мойку. Также автомобиль поднимается на специальном подъемнике для осмотра днища. Именно в этот момент, когда автомобиль находился на подъемнике, я и обратил внимание на посторонний предмет, похожий на гранату, — рассказал специалист. — Я рад, что все закончилось благополучно. Руки до сих пор дрожат.

Саперы приехали быстро и сработали профессионально: аккуратно изъяли находку. На месте также присутствовала следственная группа. Ей предстоит выяснить, каким образом граната оказалась под автомобилем.

Примерно через час автоцентр и сервисная зона возобновили работу.

— Все сработали профессионально. Специалисты сервиса проявили бдительность, сотрудники правоохранительных органов отреагировали оперативно. С таким случаем мы сталкиваемся впервые, но это доказывает, что внутренние стандарты BMW по обслуживанию автомобилей работают эффективно даже в таких нештатных ситуациях, — отметили в BMW «Автоидея».

В автоцентре также сообщили, что сотрудники Следственного комитета высоко оценили профессионализм команды и поблагодарили за бдительность, которая помогла предотвратить трагедию.