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Хоккейная команда Президента победила команду Минской области: прекрасно, что есть возможность показать искромётный хоккей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Хоккейная команда главы государства победила в первом матче финальной серии любительского турнира на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На льду «Олимпик Арены» прошел первый поединок финальной серии.
Сборная Президента играла с командой Минской области. Несмотря на то, что хоккеисты центрального региона открыли счет в поединке, отличился Алексей Кувеко, в дальнейшем команда Президента перехватила инициативу и завершила матч уверенной победой. Итоговые цифры – 7:3. Участники встречи отметили не только высокий уровень финалистов, но и всего турнира.
Александр Макрицкий, защитник команды Президента Беларуси:
Алексей Кувеко, нападающий команды Минской области:
Сегодня в турнире определится обладатель бронзовых медалей. На льду арены в Барановичах встречаются команды Брестской и Гродненской областей.
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Хоккейная команда Президента победила команду Минской области: прекрасно, что есть возможность показать искромётный хоккей
Новости Беларуси. Хоккейная команда главы государства победила в первом матче финальной серии любительского турнира на призы Президентского спортивного клуба,...
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