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Хоккейная команда Президента победила команду Минской области: прекрасно, что есть возможность показать искромётный хоккей

04.04.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Хоккейная команда главы государства победила в первом матче финальной серии любительского турнира на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На льду «Олимпик Арены» прошел первый поединок финальной серии.

Хоккейная команда Президента победила команду Минской области: прекрасно, что есть возможность показать искромётный хоккей

Сборная Президента играла с командой Минской области. Несмотря на то, что хоккеисты центрального региона открыли счет в поединке, отличился Алексей Кувеко, в дальнейшем команда Президента перехватила инициативу и завершила матч уверенной победой. Итоговые цифры – 7:3. Участники встречи отметили не только высокий уровень финалистов, но и всего турнира.

Хоккейная команда Президента победила команду Минской области: прекрасно, что есть возможность показать искромётный хоккей

Александр Макрицкий, защитник команды Президента Беларуси:
Скорость и техническое оснащение игроков. Конечно, было очень приятно. Это прекрасно, что есть такая возможность окунуться в хоккей именно изнутри, именно как игрок собраться и показать хороший такой, искрометный хоккей.

Хоккейная команда Президента победила команду Минской области: прекрасно, что есть возможность показать искромётный хоккей

Алексей Кувеко, нападающий команды Минской области:
У любого спортсмена, я думаю, есть желание. Играем на победу, поэтому настраивались играть свою игру. На этом жизнь не заканчивается. То дело, которым ты занимался всю свою жизнь и можешь дальше продолжать, поэтому это здорово.

Хоккейная команда Президента победила команду Минской области: прекрасно, что есть возможность показать искромётный хоккей

Сегодня в турнире определится обладатель бронзовых медалей. На льду арены в Барановичах встречаются команды Брестской и Гродненской областей.

Люди в материале: Александр Макрицкий, Алексей Кувеко

 
 
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Новости Беларуси. Хоккейная команда главы государства победила в первом матче финальной серии любительского турнира на призы Президентского спортивного клуба,...
 
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