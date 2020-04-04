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Хоккейная команда Президента победила в первом матче финала республиканского любительского турнира

04.04.2020 17:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоккейная команда Президента победила в первом матче финала республиканского любительского турнира

Хоккейная команда Президента Беларуси стартовала с победы в финальной серии XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.

Матч прошёл на ледовой арене «Олимпик парк». Ледовая дружина Главы государства обыграла сборную Минской области 7:3. Счёт в игре открыл нападающий Алексей Кувеко. Однако затем команда Президента перехватила инициативу и, в итоге, одержала победу. Александр Лукашенко в этом матче сделал голевую передачу. Финальная серия турнира проходит до двух побед. Следующая встреча соперников состоится через неделю.

Атмосферу на матче стараются поддерживать не только интересной спортивной борьбой: хорошее настроение у зрителей – обязательно. Поэтому по традиции – сувениры на память.

Фото: БЕЛТА

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Хоккейная команда Президента Беларуси стартовала с победы в финальной серии XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного...
 
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