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Хоккейная команда Президента победила в первом матче финала республиканского любительского турнира
Источник материала: ОНТ
Хоккейная команда Президента Беларуси стартовала с победы в финальной серии XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.
Матч прошёл на ледовой арене «Олимпик парк». Ледовая дружина Главы государства обыграла сборную Минской области 7:3. Счёт в игре открыл нападающий Алексей Кувеко. Однако затем команда Президента перехватила инициативу и, в итоге, одержала победу. Александр Лукашенко в этом матче сделал голевую передачу. Финальная серия турнира проходит до двух побед. Следующая встреча соперников состоится через неделю.
Атмосферу на матче стараются поддерживать не только интересной спортивной борьбой: хорошее настроение у зрителей – обязательно. Поэтому по традиции – сувениры на память.
Фото: БЕЛТА
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Хоккейная команда Президента Беларуси стартовала с победы в финальной серии XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного...
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