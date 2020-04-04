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Эстафета онлайн-квартирников завершилась концертом Александра Сухарева

04.04.2020 17:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Известные артисты – прямо у вас дома. Эстафету онлайн-квартирников от издательского дома «Беларусь Сегодня» подхватил певец и композитор Александр Сухарев. 

Видеостримы проходят из Молодежного театра эстрады. Без билетов, вход бесплатный, нужна только сеть. Прямая трансляция длится всего час.  Но за это время зрители могут не только послушать композиции, но и пообщаться с артистами. Сегодня – на «роднай мове».

Домашний танцпол белорусов уже успели зажечь группы «Дядя Ваня», «Радиоволна» и «Дрозды». Концерт Александра Сухарева станет пока заключительным, конкретно в этом проекте. Но организаторы обещают: продолжение будет. Формат сейчас подходит зрителям как никогда: всего за несколько часов существования эфиры набрали двух миллионов просмотров. 

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Известные артисты – прямо у вас дома. Эстафету онлайн-квартирников от издательского дома «Беларусь Сегодня» подхватил певец и композитор Александр Сухарев. ...
 
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