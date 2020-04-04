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Довгалёнок о переносе соревнований: «Все спортсмены высказывают одно мнение: давайте сохраним наше здоровье»

04.04.2020 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Перенос Олимпиады и других соревнований в мире обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Пока рассматриваем, как перенос». Дурнов о том, будут ли сейчас проводить международные соревнования в Беларуси

Дмитрий Довгалёнок, вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:
Вся эта ситуация по отмене, по переносу соревнований в мире, помимо Международного олимпийского комитета, сам Международный олимпийский комитет базируется ещё на мнении спортсменов. В каждой федерации международной, также и в МОКе, и в ЕОКе, и во всех других организациях есть так называемые комиссии спортсменов. Буквально несколько лет назад они очень сильно набрали обороты, и даже выпустили так называемую свою Хартию – правила спортсмена. И вот этот вот момент, когда начались эти пандемии, и начали закрываться страны, в первую очередь, спортсмены не стояли в стороне. Они тоже высказывали своё мнение. И было очень много конференц-холлов, которые по видеозвонкам присоединялись и общались разные страны, высказывали свои мнения. И сейчас, допустим, сегодня был очередной видеозвонок международный – все спортсмены беспокоятся только об одном: вот этот перенос. Они не то, что беспокоятся, они просто высказывают одно мнение: давайте сохраним наше здоровье, давайте сохраним наше здоровье.

Потому что соревнования, спорт, Олимпиады, всё остальное – это второстепенно. Самое главное – не нарушить здоровье спортсменов. А всё остальное встанет на свои места.

Довгалёнок о переносе соревнований: «Все спортсмены высказывают одно мнение: давайте сохраним наше здоровье»

Люди в материале: Дмитрий Довгалёнок

 
 
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Перенос Олимпиады и других соревнований в мире обсуждали в программе «В обстановке мира». «Пока рассматриваем, как перенос». Дурнов о том, будут ли сейчас...
 
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