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В чемпионате Беларуси по футболу проходит третий тур. Сегодня в программе – три матча

04.04.2020 18:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по футболу проходит третий тур. Сегодня в программе – три матча

В чемпионате Беларуси по футболу продолжается третий тур. Сегодня в программе – три матча. А накануне были сыграны две встречи. 

Минское «Динамо» одержало первую победу в турнире, обыграв дома жодинское «Торпедо-БелАЗ» – 2:0. Оба мяча были забиты в первом тайме. Отличились Владислав Климович и Карло Бручич. А вот для жодинского клуба это поражение стало первым в нынешнем чемпионате. 

В еще одном матче «Городея» обыграла в Бобруйске «Белшину» – 1:0.  Единственный гол на счету сербского легионера гостей – Лазара Сайчича. В эти минуты в Солигорске «Шахтер» играет с «Неманом». В 17:30 БАТЭ в Борисове начнет матч с брестским «Рухом», а в 19:30 еще один брестский клуб «Динамо» ждет в гости мозырскую «Славию».

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В чемпионате Беларуси по футболу продолжается третий тур. Сегодня в программе – три матча. А накануне были сыграны две встречи.  Минское «Динамо» одержало первую...
 
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