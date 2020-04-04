В чемпионате Беларуси по футболу проходит третий тур. Сегодня в программе – три матча

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по футболу продолжается третий тур. Сегодня в программе – три матча. А накануне были сыграны две встречи.

Минское «Динамо» одержало первую победу в турнире, обыграв дома жодинское «Торпедо-БелАЗ» – 2:0. Оба мяча были забиты в первом тайме. Отличились Владислав Климович и Карло Бручич. А вот для жодинского клуба это поражение стало первым в нынешнем чемпионате.

В еще одном матче «Городея» обыграла в Бобруйске «Белшину» – 1:0. Единственный гол на счету сербского легионера гостей – Лазара Сайчича. В эти минуты в Солигорске «Шахтер» играет с «Неманом». В 17:30 БАТЭ в Борисове начнет матч с брестским «Рухом», а в 19:30 еще один брестский клуб «Динамо» ждет в гости мозырскую «Славию».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram