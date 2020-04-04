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Хоккеисты Брестской области завоевали бронзу любительского турнира

04.04.2020 18:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Хоккеисты Брестской области стали обладателями бронзовых медалей XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хоккеисты Брестской области завоевали бронзу любительского турнира

В Барановичах матче за 3-е место брестчане уверенно переиграли соперников из Гродненского региона со счетом 7:3.

Как сообщалось, сегодня с таким же результатом хоккейная команда Президента Беларуси победила в первом поединке финальной серии за золото хоккеистов Минской области. Вторая игра серии до двух побед намечена на 11 апреля. Если после нее счет будет равным, то решающий поединок за первое место состоится 12 апреля.

Стартовый период встречи на льду столичной "Олимпик-Арены" прошел в упорной борьбе, в обоюдных атаках.

Список лучших бомбардиров турнира сейчас возглавляют форварды президентской команды: у Олега Антоненко 19 баллов (12 шайб + 7 результативных передач), Николай Лукашенко имеет 16 бомбардирских очков (8+8), в активе Михаила Грабовского 14 баллов (3+11).

На первом этапе соревнований хоккейная команда Президента одержала 6 побед в 6 проведенных матчах, набрав 12 очков из 12 возможных, и заняла первое место в турнирной таблице. В полуфинале была побеждена команда Гродненской области - 12:3. Хоккеисты Минской области в регулярном сезоне заняли 3-е место, а в поединке за выход в финал выиграли у представителей Брестского региона со счетом 6:2.

Хоккейная команда Президента десять раз выигрывала соревнования среди любительских команд, по одному титулу у хоккеистов Гомельской и Минской областей.

Организаторами XIII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Мингорисполком.

 
 
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