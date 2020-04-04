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Овчарка Райд подозреваемого вычислила по следу обуви, второго – отыскала по камню
Источник материала: ОНТ
ИНСПЕКТОР РАЙД. Борисов. Уникальный сотрудник есть в местном подразделении Департамента МВД «Охрана». Звания у него нет совсем и слова не вытянешь. Тем не менее, только на прошлой неделе раскрыл два преступления. Без вопросов и результатов экспертизы. Впрочем, герой нашего следующего рассказа – сам ходячая лаборатория. Одного подозреваемого вычислил по следу обуви, второго и вовсе отыскал по камню.
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ИНСПЕКТОР РАЙД. Борисов. Уникальный сотрудник есть в местном подразделении Департамента МВД «Охрана». Звания у него нет совсем и слова не вытянешь. Тем не менее,...
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