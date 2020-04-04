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Редактор «Ежедневника» Сергей Сацук освобожден из СИЗО
04.04.2020 18:56 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Сегодня 4 апреля 2020 года в отношении Сергея Сацука отменена мера пресечения. Соответствующее решение принял Генеральный прокурор Беларуси. Обвинение Сергею Сацуку так и не было предъявлено.
Напомним, что Сергей Сацук был задержан 25 марта сотрудниками Департамента финансовых расследований Комитета Госконтроля по подозрению в получении взятки.
Редактора, учредителей и сотрудников «Ежедненвника» допросили, в офисе провели выемку документов, в доме Сергея Сацука и его соседей произведены обыски.
27 марта с санкции заместителя Генерального прокурора в отношении Сергея Сацука была избрана мера пресечения – содержание под стражей.
Задержание Сергея Сацука вызвало широкий резонанс не только в Беларуси, но и за рубежом. Коллеги и единомышленники Сергея не исключают, что речь может идти о преследовании журналиста в связи с его профессиональной деятельностью - Сергей Сацук специализировался на журналистских расследованиях и много писал о коррупции. О возможности своего задержания сам Сергей предупреждал в
С требованием немедленно освободить Сацука выступили европарламентарии, ОБСЕ, «Репортеры без границ», Европейская и Международная федерации журналистов. Учредители «Ежедневника» обратились к президенту с
Сегодня 4 апреля следствие должно было предъявить официальное обвинение Сергею Сацуку либо отменить меру пресечения. Следствие выбрало второе.
Приблизительно в 16.00 Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк отменил меру пресечения и Сергея Сацука выпустили на свободу. Обвинение ему предъявлено не было.
Сейчас Сергей Сацук находится дома со своей семьей, а воскресенье намерен провести с близкими людьми.
Редакция «Ежедневника» и Сергей Сацук благодарит всех неравнодушных людей за оказанную поддержку.
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Сегодня 4 апреля 2020 года в отношении Сергея Сацука отменена мера пресечения. Соответствующее решение принял Генеральный прокурор Беларуси. Обвинение Сергею...
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