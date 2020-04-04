Редактор «Ежедневника» Сергей Сацук освобожден из СИЗО

Источник материала: Ежедневник

Сегодня 4 апреля 2020 года в отношении Сергея Сацука отменена мера пресечения. Соответствующее решение принял Генеральный прокурор Беларуси. Обвинение Сергею Сацуку так и не было предъявлено.

Напомним, что Сергей Сацук был задержан 25 марта сотрудниками Департамента финансовых расследований Комитета Госконтроля по подозрению в получении взятки.

Редактора, учредителей и сотрудников «Ежедненвника» допросили, в офисе провели выемку документов, в доме Сергея Сацука и его соседей произведены обыски.

27 марта с санкции заместителя Генерального прокурора в отношении Сергея Сацука была избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Задержание Сергея Сацука вызвало широкий резонанс не только в Беларуси, но и за рубежом. Коллеги и единомышленники Сергея не исключают, что речь может идти о преследовании журналиста в связи с его профессиональной деятельностью - Сергей Сацук специализировался на журналистских расследованиях и много писал о коррупции. О возможности своего задержания сам Сергей предупреждал в открытом письме .

С требованием немедленно освободить Сацука выступили европарламентарии, ОБСЕ, «Репортеры без границ», Европейская и Международная федерации журналистов. Учредители «Ежедневника» обратились к президенту с открытым письмом.

Сегодня 4 апреля следствие должно было предъявить официальное обвинение Сергею Сацуку либо отменить меру пресечения. Следствие выбрало второе.

Приблизительно в 16.00 Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк отменил меру пресечения и Сергея Сацука выпустили на свободу. Обвинение ему предъявлено не было.

Сейчас Сергей Сацук находится дома со своей семьей, а воскресенье намерен провести с близкими людьми.

Редакция «Ежедневника» и Сергей Сацук благодарит всех неравнодушных людей за оказанную поддержку.