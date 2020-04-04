ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Редактор «Ежедневника» Сергей Сацук освобожден из СИЗО

04.04.2020 18:56 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Сегодня 4 апреля 2020 года в отношении Сергея Сацука отменена мера пресечения. Соответствующее решение принял Генеральный прокурор Беларуси. Обвинение Сергею Сацуку так и не было предъявлено.

Напомним, что Сергей Сацук был задержан 25 марта сотрудниками Департамента финансовых расследований Комитета Госконтроля по подозрению в получении взятки.

Редактора, учредителей  и сотрудников «Ежедненвника» допросили, в офисе провели выемку документов, в доме Сергея Сацука и его соседей произведены обыски.

27 марта  с санкции  заместителя Генерального прокурора в отношении Сергея Сацука была избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Задержание Сергея Сацука вызвало широкий резонанс не только в Беларуси, но и за рубежом. Коллеги и единомышленники Сергея не исключают, что речь может идти о преследовании журналиста в связи с его профессиональной деятельностью - Сергей Сацук специализировался на журналистских расследованиях и много писал о коррупции. О возможности своего задержания сам Сергей предупреждал в открытом письме

С требованием немедленно освободить Сацука  выступили европарламентарии, ОБСЕ, «Репортеры без границ», Европейская и Международная федерации журналистов. Учредители «Ежедневника» обратились к президенту с открытым письмом.

Сегодня 4 апреля следствие должно было предъявить официальное обвинение Сергею Сацуку либо отменить меру пресечения. Следствие выбрало второе.

Приблизительно в 16.00 Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк отменил меру пресечения и Сергея Сацука выпустили на свободу. Обвинение ему предъявлено не было.

Сейчас Сергей Сацук находится дома со своей семьей,  а воскресенье намерен провести с близкими людьми.

Редакция «Ежедневника» и Сергей Сацук благодарит всех неравнодушных людей за оказанную поддержку.  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня 4 апреля 2020 года в отношении Сергея Сацука отменена мера пресечения. Соответствующее решение принял Генеральный прокурор Беларуси. Обвинение Сергею...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый исторический атлас появится в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика