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В Минском районе под пригнанным на ремонт BMW X6 нашли боевую гранату
Источник материала: ОНТ
Опасную находку обнаружили сегодня сотрудники автоцентра в деревне Цна Минского района, о чем
Около полудня туда на ремонт поступила BMW X6 c российскими номерами. Автомастер поднял машину для осмотра, приступив к которому он обнаружил, что авто заминировано – к его днищу была прикреплена боевая граната. После этого мастер вызвал правоохранителей и экстренные службы.
Из автоцентра были эвакуированы 70 сотрудников и посетителей. Гранату удалось обезвредить. В настоящее время на месте происшествия продолжают работу эксперты, следователи и сотрудники МВД.
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Опасную находку обнаружили сегодня сотрудники автоцентра в деревне Цна Минского района, о чем сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова. Около...
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