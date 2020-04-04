В Минском районе под пригнанным на ремонт BMW X6 нашли боевую гранату

Источник материала: ОНТ

Опасную находку обнаружили сегодня сотрудники автоцентра в деревне Цна Минского района, о чем сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Около полудня туда на ремонт поступила BMW X6 c российскими номерами. Автомастер поднял машину для осмотра, приступив к которому он обнаружил, что авто заминировано – к его днищу была прикреплена боевая граната. После этого мастер вызвал правоохранителей и экстренные службы.

Из автоцентра были эвакуированы 70 сотрудников и посетителей. Гранату удалось обезвредить. В настоящее время на месте происшествия продолжают работу эксперты, следователи и сотрудники МВД.





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