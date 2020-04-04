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Не в деньгах счастье? Население Беларуси бросилось скупать валюту

04.04.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С начала года купили $452,2 млн.

Покупка иностранной валюты населением Беларуси в марте 2020 составила $1021,9 млн., что на $146,1 млн. или 16,68% больше, чем в феврале текущего года, говорится в отчете Нацбанка РБ.



В том числе покупка наличной валюты в марте составила $629,2 млн. и выросла на $60,8 млн. или 10,69% по сравнению с прошлым месяцем, покупка безналичной валюты составила $392,1 млн., что на $84,7 млн. или 27,55% больше, чем в феврале.

Продажа иностранной валюты населению Беларуси в марте 2020 года составила $742,5 млн., что на $5,3 млн. или 0,71% меньше, чем в феврале текущего года. В том числе продажа наличной валюты составила $571,3 млн. и снизилась на $15,0 млн. или 2,56% по сравнению с прошлым месяцем, продажа безналичной валюты составила $171,1 млн., что на $9,6 млн. или 5,94% больше, чем в феврале, пишет afn.by

Таким образом, чистая покупка валюты населением Беларуси в марте 2020 года составила $279,4 млн., а с начала года выросла до $452,2 млн.

Всего, с начала 2020 года население купило $2686,1 млн., продало $2233,9 млн.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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