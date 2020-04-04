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Отборочные турниры к Олимпийским играм завершатся до 29 июня 2021 года

04.04.2020 19:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Отборочные турниры к Олимпийским играм завершатся до 29 июня 2021 года

Важная информация для белорусских спортсменов: все квалификационные соревнования к Олимпийским играм в Токио должны завершиться до 29 июня 2021 года.

Об этом сообщается в письме МОК, адресованном национальным олимпийским комитетам. Также в нем указано, что подробная информация о датах и местах проведения турниров будет опубликована позднее – после снятия ограничений на организацию соревнований.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио были перенесены на 2021 год. Ранее в МОК сообщали, что все спортсмены, уже отобравшиеся на Игры в Токио, сохранят свои олимпийские лицензии.

Фото: © REUTERS / ISSEI KATO 

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Важная информация для белорусских спортсменов: все квалификационные соревнования к Олимпийским играм в Токио должны завершиться до 29 июня 2021 года. Об этом...
 
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