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Отборочные турниры к Олимпийским играм завершатся до 29 июня 2021 года
Источник материала: ОНТ
Важная информация для белорусских спортсменов: все квалификационные соревнования к Олимпийским играм в Токио должны завершиться до 29 июня 2021 года.
Об этом сообщается в письме МОК, адресованном национальным олимпийским комитетам. Также в нем указано, что подробная информация о датах и местах проведения турниров будет опубликована позднее – после снятия ограничений на организацию соревнований.
Напомним, летние Олимпийские игры в Токио были перенесены на 2021 год. Ранее в МОК сообщали, что все спортсмены, уже отобравшиеся на Игры в Токио, сохранят свои олимпийские лицензии.
Фото: © REUTERS / ISSEI KATO
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Важная информация для белорусских спортсменов: все квалификационные соревнования к Олимпийским играм в Токио должны завершиться до 29 июня 2021 года. Об этом...
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