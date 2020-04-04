Шок: 28-летнюю работницу лесопильного цеха убило выброшенной из станка доской

Сотрудники внутренних дел пытаются его найти.

Как сообщает мозырская газета «Жыццё Палесся», уголовное дело было возбуждено 27 марта. В лесопильном цеху, который располагается в поселке Козенки Мозырского района работали на брусочном станке, который был в неисправном состоянии.

В результате, в один момент станок застопорился, а продолжающие работать вращающиеся пилы выбросили из него доску, которая оставалась после распиловки предыдущего бревна. С такой силой, что она пролетела десять метров и попала в 28-летнюю сотрудницу цеха. Та получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимацию, где и скончалась, пишет