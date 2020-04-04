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Шок: 28-летнюю работницу лесопильного цеха убило выброшенной из станка доской
Источник материала: Партизан
По факту заведено уголовное дело против 25-летнего жителя Ивацевичского района, который на предприятии отвечал за соблюдение правил охраны труда.
Сотрудники внутренних дел пытаются его найти.
Как сообщает мозырская газета «Жыццё Палесся», уголовное дело было возбуждено 27 марта. В лесопильном цеху, который располагается в поселке Козенки Мозырского района работали на брусочном станке, который был в неисправном состоянии.
В результате, в один момент станок застопорился, а продолжающие работать вращающиеся пилы выбросили из него доску, которая оставалась после распиловки предыдущего бревна. С такой силой, что она пролетела десять метров и попала в 28-летнюю сотрудницу цеха. Та получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимацию, где и скончалась, пишет
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По факту заведено уголовное дело против 25-летнего жителя Ивацевичского района, который на предприятии отвечал за соблюдение правил охраны труда.
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