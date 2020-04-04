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Белорусы жалуются чиновникам на подорожавшую муку, хлеб, курицу и детское питание
Источник материала: Tut.by
На телефонную линию по вопросам наличия товаров и значительного роста цен, которая по будням работает в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, за 2 дня поступило больше 350 звонков. Как рассказали в ведомстве, люди жалуются на подорожание техники, масок, антисептиков и других товаров.
Телефонная линия в МАРТ работает со 2 апреля. В первый день на нее позвонило около 200 человек, на второй — больше 150.
Больше всего сообщений поступает о сильном подорожании лимонов — 42% звонков, чеснока — 7% и имбиря — 17%. По информации, которую предоставляют люди, эти товары подорожали на 30−70%.
По нашей информации, цены на имбирь
Кроме того, люди жаловались на подорожание курицы, муки, хлеба, детского питания и прочих продуктов. Из непродовольственных товаров покупатели заметили, что в цене выросла бытовая техника, маски, антисептики и другие.
То, что на некоторую бытовую технику поднялись цены, подтверждают и сами продавцы этих товаров. В онлайн-гипермаркете «21 век»
— Но мы держимся в рамках рынка. Цены на поставки формируются индивидуально в зависимости от страны-поставщика и валюты, на которой они фиксируются. Поэтому нельзя сказать, что все товары подорожали на какую-то общую цифру, ее нет. Где-то подорожание может быть 4%, где-то 10% и так далее, — рассказывают в онлайн-гипермаркете.
МАРТ попросило импортеров и торговые сети обосновать причины подорожание, а также подтвердить обоснованность роста цен на товары, на которые поступило самое большое количество жалоб. Если специалисты ведомства выявят необоснованный рост цен, они примут соответствующие меры.
Если вы заметили, что за последнее время что-то значительно подорожало, об этом можно сообщить на телефонную линию МАРТ по номеру 017 327−61−21. Она работает по будням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
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На телефонную линию Министерства антимонопольного регулирования и торговли по вопросам наличия товаров и значительного роста цен за 2 дня позвонило больше 350...
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