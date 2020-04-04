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Многодетная мама ушла от мужа-тирана и открыла свою пекарню. Мотивирующая история белоруски

04.04.2020 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Многодетная мама из Верхнедвинска открыла собственную пекарню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многодетная мама ушла от мужа-тирана и открыла свою пекарню. Мотивирующая история белоруски

В рассрочку взяла фургон, на оборудование получила субсидию от государства. Теперь она кормит не только своих домашних, но и весь город. Вместе с горячими пирожками люди уносят с собой и хорошее настроение. На сдачу каждому покупателю – доброе пожелание или веселый анекдот. Но мало кто знает, что за хрупкой и улыбающейся хозяйкой стоит женщина с непростой судьбой, которая безгранично верит в доброту.

Анастасия Бут продолжит.

Многодетная мама ушла от мужа-тирана и открыла свою пекарню. Мотивирующая история белоруски

Пирожки с повидлом, вареньем, капустой, творогом и мясом, а главное  с добрыми пожеланиями и анекдотом на сдачу. Кто-кто, а уж мама пятерых детей точно знает, как накормить самого привередливого покупателя.

Многодетная мама ушла от мужа-тирана и открыла свою пекарню. Мотивирующая история белоруски

Анастасия Бут, корреспондент:
В маленьком городе, где все друг друга знают, одно неверное движение может перечеркнуть все достижения. Поэтому героиня нашего сюжета особенно тщательно следит за качеством продукции. Готовит все на глазах у клиента. Только свежая начинка и подходящее тесто, рецепт которого хозяйка держит в секрете.

Многодетная мама ушла от мужа-тирана и открыла свою пекарню. Мотивирующая история белоруски

Ольга Климанская работала на сырзаводе, в детском саду, санитаркой в больнице. Но всегда мечтала открыть собственное дело. Переломным моментом, а, может, и лучшим шагом в своей жизни считает уход от мужа-тирана.

Многодетная мама ушла от мужа-тирана и открыла свою пекарню. Мотивирующая история белоруски

Ольга Климанская, предприниматель:
Я написала бизнес-план. Конечно, корректировки были в документах, но приняли все. Получила субсидию, сразу же связалась с поставщиками электрооборудования. Сначала было желание. А если огромное есть желание, на 100 % всегда все получится.

Многодетная мама ушла от мужа-тирана и открыла свою пекарню. Мотивирующая история белоруски

Всего за полгода Ольга выплатила половину стоимости фургона. И это притом, что тянет и бизнес, и детей сама. И пусть сейчас живет на съемной квартире, работает по 15 часов в день, судится с бывшим мужем за дом на 100 квадратов.  В пекарне – что всего на шести метрах – чувствует себя бескрайне счастливой.

Многодетная мама ушла от мужа-тирана и открыла свою пекарню. Мотивирующая история белоруски

Ольга Климанская:
Я сама себе хозяйка. Я люблю это место, это мой райский уголочек. Сюда дети ко мне приходят, как домой. Иногда заезжают. Они себя чувствуют свободно. Приедет Вася, приедет Ваня – двойняшки. Придет Лера со школы.

Многодетная мама ушла от мужа-тирана и открыла свою пекарню. Мотивирующая история белоруски

Валерия Суходанова:
Мы помогаем маме. Кто-то моет посуду, кто-то делает еду, а кто-то чистит овощи.

Сила женщины, говорит Ольга, в детях. И чем больше дочек и сыночков, тем увереннее должна стоять мама на ногах. Пробивать бюрократические и психологические стены, если потребуется, и наполнять желанием жить каждого ребенка также, как ароматами свежей выпечки свой любимый город.

Многодетная мама ушла от мужа-тирана и открыла свою пекарню. Мотивирующая история белоруски

Люди в материале: Анастасия Бут, Ольга Климанская, Валерия Суходанова

 
 
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Новости Беларуси. Многодетная мама из Верхнедвинска открыла собственную пекарню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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