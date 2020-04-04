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Многодетная мама ушла от мужа-тирана и открыла свою пекарню. Мотивирующая история белоруски
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Многодетная мама из Верхнедвинска открыла собственную пекарню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В рассрочку взяла фургон, на оборудование получила субсидию от государства. Теперь она кормит не только своих домашних, но и весь город. Вместе с горячими пирожками люди уносят с собой и хорошее настроение. На сдачу каждому покупателю – доброе пожелание или веселый анекдот. Но мало кто знает, что за хрупкой и улыбающейся хозяйкой стоит женщина с непростой судьбой, которая безгранично верит в доброту.
Пирожки с повидлом, вареньем, капустой, творогом и мясом, а главное – с добрыми пожеланиями и анекдотом на сдачу. Кто-кто, а уж мама пятерых детей точно знает, как накормить самого привередливого покупателя.
Анастасия Бут, корреспондент:
Ольга Климанская работала на сырзаводе, в детском саду, санитаркой в больнице. Но всегда мечтала открыть собственное дело. Переломным моментом, а, может, и лучшим шагом в своей жизни считает уход от мужа-тирана.
Ольга Климанская, предприниматель:
Всего за полгода Ольга выплатила половину стоимости фургона. И это притом, что тянет и бизнес, и детей сама. И пусть сейчас живет на съемной квартире, работает по 15 часов в день, судится с бывшим мужем за дом на 100 квадратов. В пекарне – что всего на шести метрах – чувствует себя бескрайне счастливой.
Ольга Климанская:
Валерия Суходанова:
Сила женщины, говорит Ольга, в детях. И чем больше дочек и сыночков, тем увереннее должна стоять мама на ногах. Пробивать бюрократические и психологические стены, если потребуется, и наполнять желанием жить каждого ребенка также, как ароматами свежей выпечки свой любимый город.
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Новости Беларуси. Многодетная мама из Верхнедвинска открыла собственную пекарню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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