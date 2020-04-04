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Белорусские граждане могут улететь из КНР рейсами местной авиакомпании

04.04.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об актуальном на 4 апреля пути, как белорусским гражданам вернуться на родину из Китая, информирует посольство Беларуси в КНР, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

По состоянию на эту субботу белорусские граждане могут вылететь с территории Китайской Народной Республики в Беларусь рейсами авиакомпании Air China по маршруту Пекин-Минск.

Из-за вводимых зарубежными странами ограничений по въезду-выезду, отмены регулярных авиарейсов для следования в Беларусь граждан просят срочно связаться с консульскими сотрудниками белорусских загранучреждений, аккредитованных в Китае, чтобы получить консультации по вопросам выезда. Сделать это можно по телефонам: +86 155 1061 8510 (cn.consul@mfa.gov.by) в Пекине, +86 139 1856 1690 в Шанхае и +86 186 2065 2344 в Гуанчжоу
 
Теги: Минск
 
 
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Об актуальном на 4 апреля пути, как белорусским гражданам вернуться на родину из Китая, информирует посольство Беларуси в КНР, сообщает корреспондент агентства...
 
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