Белорусские граждане могут улететь из КНР рейсами местной авиакомпании

По состоянию на эту субботу белорусские граждане могут вылететь с территории Китайской Народной Республики в Беларусь рейсами авиакомпании Air China по маршруту Пекин- Минск





Из-за вводимых зарубежными странами ограничений по въезду-выезду, отмены регулярных авиарейсов для следования в Беларусь граждан просят срочно связаться с консульскими сотрудниками белорусских загранучреждений, аккредитованных в Китае, чтобы получить консультации по вопросам выезда. Сделать это можно по телефонам: +86 155 1061 8510 (cn.consul@mfa.gov.by) в Пекине, +86 139 1856 1690 в Шанхае и +86 186 2065 2344 в Гуанчжоу



