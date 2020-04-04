ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Месячник по благоустройству и наведению порядка продолжается в Московском районе

04.04.2020 20:34 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Ежегодно в учреждениях образования Московского района г. Бреста проходит месячник по благоустройству, в ходе которого педагоги, учащиеся и родители приводят в порядок пришкольные участки, высаживают и поливают деревья, убирают сухие ветки и траву.

Месячник по благоустройству и наведению порядка продолжается в Московском районе

В средней школе № 1выпускники, спортсмены школы и педагоги вдоль стадиона высадили зеленые насаждения. Работа по эстетическому благоустройству территории школьного стадиона продолжается, потому что ребята считают, что любимая школа должна быть не только чистой, но и красивой.

Месячник по благоустройству и наведению порядка продолжается в Московском районе

Месячник по благоустройству и наведению порядка продолжается в Московском районе

Месячник по благоустройству и наведению порядка продолжается в Московском районе

Месячник по благоустройству и наведению порядка продолжается в Московском районе

А вот учащиеся и педагогический коллектив средней школы №11 решили, что чистый город начинается с малого: с наведения порядка в своем доме, в своей школе. В рамках месячника ребята провели акцию «Посади дерево», провели осмотр высаженных осенью деревьев и кустарников, привели в порядок территорию учреждения.

Месячник по благоустройству и наведению порядка продолжается в Московском районе

Месячник по благоустройству и наведению порядка продолжается в Московском районе

Не отстают от своих старших товарищей и воспитанники дошкольных учреждений образования. Ребята вместе с родителями активно помогают воспитателям в посадке и поливке раннее посаженных деревьев, подготовке цветочных клумб.

Месячник по благоустройству и наведению порядка продолжается в Московском районе

Учащиеся школ Московского района, как и многие жители нашего города, хотят видеть город чистым и уютным, поэтому ответственно подходят к благоустройству и озеленению школьно территории, уделяют внимание оформлению клумб, посадке и уходу за деревьями.

Месячник по благоустройству и наведению порядка продолжается в Московском районе

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Ежегодно в учреждениях образования Московского района г. Бреста проходит месячник по благоустройству, в ходе которого педагоги, учащиеся и родители приводят в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Профессор БГУ назначена спецдокладчиком ООН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика