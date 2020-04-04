Месячник по благоустройству и наведению порядка продолжается в Московском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

Ежегодно в учреждениях образования Московского района г. Бреста проходит месячник по благоустройству, в ходе которого педагоги, учащиеся и родители приводят в порядок пришкольные участки, высаживают и поливают деревья, убирают сухие ветки и траву.





В средней школе № 1выпускники, спортсмены школы и педагоги вдоль стадиона высадили зеленые насаждения. Работа по эстетическому благоустройству территории школьного стадиона продолжается, потому что ребята считают, что любимая школа должна быть не только чистой, но и красивой.

















А вот учащиеся и педагогический коллектив средней школы №11 решили, что чистый город начинается с малого: с наведения порядка в своем доме, в своей школе. В рамках месячника ребята провели акцию «Посади дерево», провели осмотр высаженных осенью деревьев и кустарников, привели в порядок территорию учреждения.









Не отстают от своих старших товарищей и воспитанники дошкольных учреждений образования. Ребята вместе с родителями активно помогают воспитателям в посадке и поливке раннее посаженных деревьев, подготовке цветочных клумб.





Учащиеся школ Московского района, как и многие жители нашего города, хотят видеть город чистым и уютным, поэтому ответственно подходят к благоустройству и озеленению школьно территории, уделяют внимание оформлению клумб, посадке и уходу за деревьями.



