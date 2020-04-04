Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 4 апреля 2020 года, в матче 3-го тура чемпионата Беларуси брестское "Динамо" дома играет со "Славией". На трибунах мало болельщиков, оно и не удивительно - в мире бушует пандемия, и только в Беларуси находятся смельчаки, готовые ради своей команды на риск. Впрочем, дистанция между людьми выдерживается.





Встреча состоялась на ОСК "Брестский", начало в 19.30

При этом хозяева проведут аудиотрансляцию на английском языке.





Видеотрансляция: http://bit.ly/3a7MCTj