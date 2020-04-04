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Брестское "Динамо" играет со "Славией" при почти пустых трибунах

04.04.2020 20:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 4 апреля 2020 года, в матче 3-го тура чемпионата Беларуси брестское "Динамо" дома играет со "Славией". На трибунах мало болельщиков, оно и не удивительно - в мире бушует пандемия, и только в Беларуси находятся смельчаки, готовые ради своей команды на риск. Впрочем, дистанция между людьми выдерживается.

Брестское "Динамо" играет со "Славией" при почти пустых трибунах

Встреча состоялась на ОСК "Брестский", начало в 19.30

При этом хозяева проведут аудиотрансляцию на английском языке.

Брестское "Динамо" играет со "Славией" при почти пустых трибунах

Видеотрансляция: http://bit.ly/3a7MCTj

Broadcast: http://bit.ly/3a7MCTj

 
 
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  Сегодня, 4 апреля 2020 года, в матче 3-го тура чемпионата Беларуси брестское "Динамо" дома играет со "Славией". На трибунах мало болельщиков, оно и не удивительно - в...
 
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