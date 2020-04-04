|
Брестское "Динамо" играет со "Славией" при почти пустых трибунах
04.04.2020 20:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 4 апреля 2020 года, в матче 3-го тура чемпионата Беларуси брестское "Динамо" дома играет со "Славией". На трибунах мало болельщиков, оно и не удивительно - в мире бушует пандемия, и только в Беларуси находятся смельчаки, готовые ради своей команды на риск. Впрочем, дистанция между людьми выдерживается.
Встреча состоялась на ОСК "Брестский", начало в 19.30
При этом хозяева проведут аудиотрансляцию на английском языке.
Видеотрансляция:
Broadcast:
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2020 21.by