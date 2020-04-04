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4 апреля отмечают Международный день интернета

04.04.2020 20:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

4 апреля отмечают Международный день интернета

Всегда онлайн (в любое время и в любом месте, где бы мы ни находились) сегодня – это не совсем удобство, а скорее сопутствующий побочный эффект нашей жизни. 4 апреля – Международный день интернета.

Развитие технологий изменило всё, хотя мы это и заметили не сразу. Теперь мы по-другому общаемся и зарабатываем деньги, по-другому едим и даже выбираем партнёров. В общем, живём в эпоху потокового видео, потоковых впечатлений и потоковой экономики. И это повод получить ещё один праздник.

Международный день интернета пытались ввести несколько раз в разные даты, но ни одна из них так и не прижилась. 4 апреля – один из вариантов. Это День святого Исидора – покровителя интернета с санкции Папы Римского вот уже больше 20 лет. Некоторые историки называют этого святого самым образованным человеком своего времени. А уж если Всемирная сеть – это огромная сокровищница человеческих знаний, можно и Исидора вспомнить. 

И хоть праздник пока неофициальный, у него есть шансы закрепиться за 4 апреля. 404 (стандартный код ошибки) – даёт этому дню ощутимые преимущества.

Фото: depositphotos.com 

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Всегда онлайн (в любое время и в любом месте, где бы мы ни находились) сегодня – это не совсем удобство, а скорее сопутствующий побочный эффект нашей жизни. 4 апреля...
 
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