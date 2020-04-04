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Обработали более 1000 подъездов. Как коммунальщики проводят дезинфекцию в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске приступили к дезинфекции подъездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работа плановая – генеральную уборку проводят в рамках месяца благоустройства. Коммунальщики протирают антисептиком поверхности, с которыми люди чаще всего соприкасаются: перила, дверные ручки, лифтовые панели, а также почтовые ящики. Средство применяют и во время влажной уборки лестничных маршей и стен.
Отлично относимся, вируса никакого не будет у нас здесь.
Ольга Егорова, начальник отдела по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда КУП «ЖКХ Заводского района»:
В Минске обработку прошли уже более тысячи подъездов – это треть всего объема. Присоединиться к уборке могут и сами жильцы.
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Новости Беларуси. В Минске приступили к дезинфекции подъездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работа плановая – генеральную уборку проводят в...
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