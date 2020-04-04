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Как подготовить велосипед к весне? Советы специалиста

04.04.2020 20:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Двухколёсный транспорт – здоровая альтернатива общественному. Однако зима для велосипеда не могла пройти бесследно. Как подготовить двухколёсного друга к весне, рассказали в программе «Плюс-минус».

Как подготовить велосипед к весне? Советы специалиста

Николай Ярмоцик, директор велосипедного магазина, велоактивист:
Велосипед – это сложное техническое изделие и, в любом случае, его нужно подготовить после зимы к началу велосипедного сезона. Здесь нужно произвести достаточно много манипуляций: от, банально, смазки цепи до сложных технических моментов – настройки тормозной системы, передних, задних переключателей. Естественно, пересмотреть все узловые соединения на велосипеде.

Нужно правильно подобрать велосипедную одежду. Существует достаточно много термокурток, термобелья, которые очень хорошо утепляют любого райдера. Перчатки обязательно надевать, в зависимости от температуры, это будут с короткими либо с длинными пальцами. Велообувь использует практически каждый активно катающийся велосипедист. И на такую велосипедную обувь существуют велосипедные бахилы, которые очень хорошо утепляют ноги.

Защитная маска на лицо, конечно же, не будет лишней. Катание на велосипеде в лесу, в парке будет только благоприятно влиять на ваш организм. Ведь езда на велосипеде, в целом, обогащает клетки кислородом, улучшает сон, способствует снижению веса и, в целом, поддерживает иммунитет.

Люди в материале: Николай Ярмоцик

 
 
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Двухколёсный транспорт – здоровая альтернатива общественному. Однако зима для велосипеда не могла пройти бесследно. Как подготовить двухколёсного друга к весне,...
 
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