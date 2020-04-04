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Как подготовить велосипед к весне? Советы специалиста
Источник материала: СТВ
Двухколёсный транспорт – здоровая альтернатива общественному. Однако зима для велосипеда не могла пройти бесследно. Как подготовить двухколёсного друга к весне, рассказали в программе
Николай Ярмоцик, директор велосипедного магазина, велоактивист:
Защитная маска на лицо, конечно же, не будет лишней. Катание на велосипеде в лесу, в парке будет только благоприятно влиять на ваш организм. Ведь езда на велосипеде, в целом, обогащает клетки кислородом, улучшает сон, способствует снижению веса и, в целом, поддерживает иммунитет.
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Двухколёсный транспорт – здоровая альтернатива общественному. Однако зима для велосипеда не могла пройти бесследно. Как подготовить двухколёсного друга к весне,...
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