ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В этот день нужно освящать семена. Народные приметы на первую декаду апреля

04.04.2020 20:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

6 апреля – Захарий Постник. В этот день крестьяне жгли костры во дворе и обходили избы кругами, чтобы выгнать нечистую силу, рассказали в программе «Плюс-минус». Наблюдали и за погодой. Если ночь тёплая – весна будет дружная.

Почти без дождей и до +20. Синоптики рассказали о погоде на неделю

7 апреля – Благовещенье. Считалось, что в этот день сам Бог благословляет землю и всё, что на ней растёт. Потому появилась традиция освящать накануне праздника семена. Если на Благовещенье дождь – родится рожь, а если гроза – будет урожай орехов.

9 апреля – Матрена Настовица. Люди примечали: если птица кричит с вечера – будет ясно; если летит низко – долго простоят сухие дни.

В этот день нужно освящать семена. Народные приметы на первую декаду апреля

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 апреля – Захарий Постник. В этот день крестьяне жгли костры во дворе и обходили избы кругами, чтобы выгнать нечистую силу, рассказали в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Москве +8, в Киеве +13. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика