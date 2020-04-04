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В этот день нужно освящать семена. Народные приметы на первую декаду апреля
Источник материала: СТВ
6 апреля – Захарий Постник. В этот день крестьяне жгли костры во дворе и обходили избы кругами, чтобы выгнать нечистую силу, рассказали в программе
7 апреля – Благовещенье. Считалось, что в этот день сам Бог благословляет землю и всё, что на ней растёт. Потому появилась традиция освящать накануне праздника семена. Если на Благовещенье дождь – родится рожь, а если гроза – будет урожай орехов.
9 апреля – Матрена Настовица. Люди примечали: если птица кричит с вечера – будет ясно; если летит низко – долго простоят сухие дни.
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6 апреля – Захарий Постник. В этот день крестьяне жгли костры во дворе и обходили избы кругами, чтобы выгнать нечистую силу, рассказали в...
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