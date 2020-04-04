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В Москве +8, в Киеве +13. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 апреля
Источник материала: СТВ
В Париже синоптики обещают пасмурную погоду и +15. Тот же метеорасклад, но с поправкой на дождь и грозу прогнозируют в Мадриде, рассказали в программе
+15 и солнечно будет в Риме и Вене. В Анкаре ожидается пасмурно и +9. Тот же градус в Афинах, но будет дождливо.
+8 и облачно с прояснениями обещают в Софии. В Риге будет солнечно и +12. На градус теплее в Вильнюсе. Солнечная погода ждёт Киев, там ожидается +13. На два пункта выше в Варшаве. В Москве будет пасмурно и +8.
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В Париже синоптики обещают пасмурную погоду и +15. Тот же метеорасклад, но с поправкой на дождь и грозу прогнозируют в Мадриде, рассказали в...
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