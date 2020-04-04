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Апрель ожидается теплее нормы
Источник материала: СТВ
Апрель ожидается теплее нормы, рассказали в программе
К слову, самый тёплый апрель за послевоенный период был 20 лет назад. Средняя температура по Беларуси составила почти +11. А самым холодным был апрель 1955 года. Столбик термометра едва превышал отметку в +2.
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Апрель ожидается теплее нормы, рассказали в программе «Плюс-минус». Температура воздуха на протяжении месяца составит от +6 до +9. А это на градус выше нормы. Почти...
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