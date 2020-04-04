Источник материала: СТВ

Апрель ожидается теплее нормы, рассказали в программе «Плюс-минус» . Температура воздуха на протяжении месяца составит от +6 до +9. А это на градус выше нормы.

Почти без дождей и до +20. Синоптики рассказали о погоде на неделю

К слову, самый тёплый апрель за послевоенный период был 20 лет назад. Средняя температура по Беларуси составила почти +11. А самым холодным был апрель 1955 года. Столбик термометра едва превышал отметку в +2.



