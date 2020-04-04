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«Вся страна будет зависеть от сельского хозяйства». Какой опыт аграрии передают студентам сельхозакадемии

04.04.2020 20:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 130 студентов Белорусской государственной сельхозакадемии в эти дни активно включились в посевную кампанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодые люди чинят технику, вспахивают землю и готовят почву. В каждом студотряде до 10 человек. Для ребят это хорошая практика и весомый вклад в будущий урожай.

«Вся страна будет зависеть от сельского хозяйства». Какой опыт аграрии передают студентам сельхозакадемии

Ирина Недобоева пообщалась с начинающими аграриями.

«Вся страна будет зависеть от сельского хозяйства». Какой опыт аграрии передают студентам сельхозакадемии

Ирина Недобоева, корреспондент:
Этой весной помощь для аграриев как нельзя кстати. Дефицит снега привел к недостатку влаги в почве. Потому посевная началась рекордно рано, и сеют оперативно, ведь на кону судьба будущего урожая.

«Вся страна будет зависеть от сельского хозяйства». Какой опыт аграрии передают студентам сельхозакадемии

Алексей Кротиков помогает аграриям «Новогородищенского» посеять будущий урожай уже второй год подряд. Первое время, признается, было непросто. Но сейчас командир студотряда Белорусской сельхозакадемии вполне себе реально видит перспективы – что посеешь, то и пожнешь.

«Вся страна будет зависеть от сельского хозяйства». Какой опыт аграрии передают студентам сельхозакадемии

Алексей Кротиков, студент Белоруской государственной сельхозакадемии:
Все довольны, что пришли на практику. Все захотели попробовать, испытать, как это – в поле работать. Я считаю, что вся страна будет зависеть от сельского хозяйства, потому что все мы зависим от тех же продуктов, которые мы выращиваем для себя здесь. То есть без сельского хозяйства сейчас никак не обойтись.

«Вся страна будет зависеть от сельского хозяйства». Какой опыт аграрии передают студентам сельхозакадемии

В отряде Алексея семь однокурсников. Все студенты третьего курса мехфака. О секретах успешного земледелия в теории уже знают многое, но без практики, признаются, не стать профи. Кто-то трудится на мехдворе (ремонтирует технику), остальные работают на тракторах в поле.

«Мы выезжаем в поле – пашем, сеем». Как студенты сельхозакадемии помогают аграриям в посевной

«Вся страна будет зависеть от сельского хозяйства». Какой опыт аграрии передают студентам сельхозакадемии

8000 сельхозугодий, 30 единиц техники и почти 6000 буренок. Чтобы обеспечить такое хозяйство и еще заработать, аграриям приходится сейчас трудиться, что называется, не покладая рук. И помощь подрастающего поколения совсем не лишняя.

«Вся страна будет зависеть от сельского хозяйства». Какой опыт аграрии передают студентам сельхозакадемии

Александр Короткин, механизатор ОАО «Новогородищенское»:
Вот, трактор собрали, не заводился, за два дня сделали. Какой-то опыт передаем, конечно. Чем можем, тем помогаем. То есть что посеем, то пожнем. Как учим, так и помогать будут. Хлопцы способные, молодцы, что попросишь, то помогут.

«Вся страна будет зависеть от сельского хозяйства». Какой опыт аграрии передают студентам сельхозакадемии

Студотряды сельхозакадемии в эти дни помогают аграриям по всей области. В посевную включились более 130 студентов. И это не только помощь сельхозпредприятиям, но и производственная практика для будущих специалистов. Студотрядовская смена продлится до 25 апреля.

Люди в материале: Ирина Недобоева, Алексей Кротиков, Александр Короткин

 
 
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Новости Беларуси. Более 130 студентов Белорусской государственной сельхозакадемии в эти дни активно включились в посевную кампанию, сообщили в программе Новости...
 
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