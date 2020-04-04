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«Вся страна будет зависеть от сельского хозяйства». Какой опыт аграрии передают студентам сельхозакадемии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 130 студентов Белорусской государственной сельхозакадемии в эти дни активно включились в посевную кампанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодые люди чинят технику, вспахивают землю и готовят почву. В каждом студотряде до 10 человек. Для ребят это хорошая практика и весомый вклад в будущий урожай.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Алексей Кротиков помогает аграриям «Новогородищенского» посеять будущий урожай уже второй год подряд. Первое время, признается, было непросто. Но сейчас командир студотряда Белорусской сельхозакадемии вполне себе реально видит перспективы – что посеешь, то и пожнешь.
Алексей Кротиков, студент Белоруской государственной сельхозакадемии:
В отряде Алексея семь однокурсников. Все студенты третьего курса мехфака. О секретах успешного земледелия в теории уже знают многое, но без практики, признаются, не стать профи. Кто-то трудится на мехдворе (ремонтирует технику), остальные работают на тракторах в поле.
8000 сельхозугодий, 30 единиц техники и почти 6000 буренок. Чтобы обеспечить такое хозяйство и еще заработать, аграриям приходится сейчас трудиться, что называется, не покладая рук. И помощь подрастающего поколения совсем не лишняя.
Александр Короткин, механизатор ОАО «Новогородищенское»:
Студотряды сельхозакадемии в эти дни помогают аграриям по всей области. В посевную включились более 130 студентов. И это не только помощь сельхозпредприятиям, но и производственная практика для будущих специалистов. Студотрядовская смена продлится до 25 апреля.
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«Вся страна будет зависеть от сельского хозяйства». Какой опыт аграрии передают студентам сельхозакадемии
Новости Беларуси. Более 130 студентов Белорусской государственной сельхозакадемии в эти дни активно включились в посевную кампанию, сообщили в программе Новости...
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