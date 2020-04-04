Павел Мамаев: спортивный режим жестче тюремного

















- Если сравнить два режима — тот, что за решеткой, и спортивный — какой жестче?





mk.ru. - По мне так спортивный. Мы, футболисты, в любом случае живем по определенному расписанию. Потому для меня все эти подъемы-отбои в колонии не были проблемой, — приводит слова Мамаева



