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Павел Мамаев: спортивный режим жестче тюремного
Источник материала: Партизан
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев, отбывший полуторагодичное наказание в тюрьме, сравнил два режима.
- Если сравнить два режима — тот, что за решеткой, и спортивный — какой жестче?
- По мне так спортивный. Мы, футболисты, в любом случае живем по определенному расписанию. Потому для меня все эти подъемы-отбои в колонии не были проблемой, — приводит слова Мамаева
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Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев, отбывший полуторагодичное наказание в тюрьме, сравнил два режима.
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